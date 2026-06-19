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EК изплаща на България критични 1 млрд. евро по ПВУ

19 Юни 2026Обновена
Атанас Пеканов
Атанас Пеканов

Европейската комисия даде зелена светлина на четвъртото поред плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост. ЕК одобри изплащането на близо 1 млрд. евро на България, като парите ще постъпят в критичен момент за страната заради ниското ниво на фискалния резерв. Средствата ще позволят навременното изплащане на инвестициите по ПВУ, чието изпълнение следва да приключи най-късно в края на август. 

Това обяви на брифинг в МС вицепремиерът по еврофондовете Атанас Пеканов. 

Комисията е оценила спешното приемане на нов закон за противодействие на корупцията, както и изпълнения ангажимент за по-добър контрол върху главния прокурор и възстановява на България замразени суми по предходните плащания, съобщи Пеканов. За отказа на предходното правителство да създаде независима антикорупционна комисия ЕК бе замразила 215 млн. евро. Вместо да приеме правила за състава на антикорупционната комисия, гарантиращи независимост, кабинетът “Желязков” направо я закри. След изборите законопроектът бе придвижен бързо, като за това допринесе и изготвянето на проект, съгласуван с ЕК при служебния кабинет.  По линия на отчетността на главния прокурор се размразяват 150 млн. евро, но те ще бъдат получени при 5-тото плащане.  

По линия на обещаната реформа в БЕХ правителството успя да приеме решение за подготовка на отделянето на въглищните предприятия “Мини Марица - Изток” и “ТЕЦ Марица Изток 2”  в отделен холдинг и в четвъртото плащане няма замразяване на средства за неизпълнен ангажимент. ЕК обаче е задържала част от дължимите средства по линия на четвъртото плащане заради закъснението в изпълнение на културни проекти и във връзка с реформата във ВиК сектора. Там също парламентът успя да приеме сериозни промени в закона за водите и за регулиране на ВиК услугите, но тепърва ще се проверява доколко приетото отговаря на очакванията на Брюксел, защото България изменя текстовете в последния момент. 

Самото изплащане на средствата ще отнеме техническо време, като може да се очаква, че те ще постъпят в края на юли. Пристигането на сумата ще е от голямо значение, защото нивото на фискалния резерв е много ниско. От МФ обявиха, че след изплащането на пенсиите през юли наличните кеш пари ще паднат на 68 млн. евро. Това бе причина парламентът да одобри тегленето на нов дълг до 3.8 млрд. евро, без да чака приемането на държавния бюджет. Емисията на дълг вероятно също ще е през юли. Само по ПВУ трябва да се разплатят в следващите три месеца 3.1 млрд. евро. Последното пето плащане е в размер на 1.6 млрд. евро по плана и може да се очаква през декември при добро изпълнение. 

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Ключови думи:

Национален план за възстановяване и устойчивост

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