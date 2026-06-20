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ПБ и ПП се скараха кой на кого да благодари за 1 млрд. евро от ЕС

В задочен спор влязоха вицепремиерът Атанас Пеканов и депутатът Мирослав Иванов

Днес, 20:01
Атанас Пеканов
БГНЕС
Атанас Пеканов

В задочна разпра влязоха водещи политически фигури на управляващите от ПБ и опозиционната ПП по въпроса кой на кого трябва да благодари за това, че Европейската комисия пусна близо 1 млрд. евро за България по линия на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

За добрата новина съобщи вчера вицепремиерът Атанас Пеканов. Днес реагира Мирослав Иванов – депутат от ПП и бивш зам.-председател на парламента. "Когато "наследството е лошо" се плюе от сутрин до вечер. Но когато благодарение на "наследството" България получава близо 1 млрд. евро няма и дума за това същото наследство“, написа той във Фейсбук, обиден, че не се припознават заслугите на партията му, с чийто мандат управляваха две правителства между 2021 г. и 2014 г.

"Нали никой не мисли, че всички заложени реформи за получаване на тази сума са изпълнени за един месец? Силно се надявам, че няма чак толкова нездраво стъпили на земята мечтатели", добавя Иванов.

По-късно, също засегнат, се обади Пеканов. "Основна причина "Продължаваме промяната" да се намират там където са, след като им беше подарена цялата власт, е че вместо да вникнат в детайл в дадена тема обичат да наблягат на мъдри поучения и напълно безпочвени заяждания в социалните мрежи", написа и той във Фейсбук.

Пеканов напомня, че е благодарил на всички екипи, работили по ПВУ. "Интересно ми е обаче дали Лена Бориславова ще благодари на някого. В крайна сметка основна нейна идея беше вкарването на Антикорупционна комисия в Плана за възстановяване и устойчивост през пролетта на 2022 г.", допълва вицепремиерът.

По думите му, това е пречило дълго време на страната да получи част от парите по ПВУ. Накрая Пеканов изразява надежда, че някой ще благодари на премиера Румен Радев и на ПБ, и съмнение, че това ще се случи.

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Ключови думи:

Атанас Пеканов, Мирослав Иванов, Национален план за възстановяване и устойчивост

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