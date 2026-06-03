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Пеканов: Докладът на ЕК за дефицита оценява 4 години грешки

Правени са "статистически фокуси", обяви вицепремиерът

Днес, 08:10
Атанас Пеканов
БГНЕС
Атанас Пеканов

Днес се очакват докладите на Европейската комисия за финансите на държавите членки, вкл. и за състоянието на българския бюджет. 

Преди дни премиерът Румен Радев обяви в аванс, че на 3 юни Брюксел ще открие процедура за свръхдефицит за България. Темата разпали спорове за кой точно период ще е оценката ва ЕК - за 2025 или за текущата година.  

Според вицепремиера Атанас Пеканов докладът на Еврокомисията ще е и за положението към момента, но и за тенденциите от последните години. 

„България по всяка вероятност ще получи една оценка на текущото състояние, както и на това, което заварихме на предишните месеци и години по отношение на фискалната политика на България. А именно – че са правени грешни практики, че е задавана грешна насока на фискалната политика – такава, която не е устойчива в дългосрочен план", обясни Пеканов в интервю за БНТ. 

"Ще ни бъде отправено предупреждение, че по траекторията, по която сме тръгнали тази година, ако тя продължи и не се коригира, ще бъде наложена процедура за свръхдефицит на България през тази година, защото разходите превишават приходите в бюджета с повече от минус 3% за тази година“, каза Пеканов.

Премиерът по-рано обяви, че "по изчисления и реални данни към ЕК дефицитът за миналата година е бил доста над 3%“, а влизането на България в еврозоната е станало с неверни данни. Експерти обаче опонират, че дефицитът за 2025 г. действително е стигнал 3,5%, но влиза в нормата 3%, след като се извадят военните разходи, за които ЕК прави изключения и за България, и за други държави членки.

Пеканов защити тезата на премиера за „статистически фокуси“. „Дефицитът е на всички правителства в последните години. Те са правили различни мерки и са използвали „статистически номера“ – да се отлагат разходи, да се взимат по-рано приходи“, обясни вицепремиерът. 

Той оправда оправда служебните кабинети, назначавани от Румен Радев като президент - не носели вина за прекомерния дефицит, защото не са приемали бюджети. Всъщност и служебните правителства имат контрол над разходите и биха могли да взимат мерки за ограничаването им.  

Пеканов се опита да "замаже" и коментара на началника си, че влизането на страната в еврозоната е станало с лъжливи данни. "Данните, с които България е приета в еврозоната, не са манипулирани, „манипулирано е как ги отчиташ“.

Това не фалшифицирани неща, това са статистически фокуси", каза вицепремиерът. И увери, че "Прогресивна България" ще коригира грешките и ще спре трупането на дефицити.

 

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Атанас Пеканов

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