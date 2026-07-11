Проф. Касчиев, махнат внезапно от АЕЦ, разкри, че централата живее от заеми

Съветът на директорите на Българския енергиен холдинг освободи Георги Касчиев от директорския борд в АЕЦ "Козлодуй" и назначи на негово място Драгомир Димитров.

Това е станало на заседание на борда на БЕХ в петък и предстои да бъде вписано в Търговския регистър. Проф. Касчиев е разбрал за решението днес съвсем случайно (вж. по-долу). Той обяснява, че се е опитал да разкрие корупционните сделки в централата.

Касчиев влезе в борда на директорите на АЕЦ "Козлодуй" през март, докато служебен министър на енергетиката бе Трайчо Трайков.

Той е един от изявените експерти по ядрена енергетика у нас, ядрен физик с дългогодишен опит в ядрените реактори и рисковете, свързани с тях. Близо 20 години работа в АЕЦ "Козлодуй" като главен физик на централата, бил е научен ръководител на пуска на 5-ти блок, а в периода 2021 - 2024 г. е консултант и главен експерт в АЕЦ "Козлодуй". Бил е председател на Агенцията по ядрено регулиране от 1997 до 2001 г. Старши изследовател във Виенския Университет, професор по ядрени реактори (Токийски технологичен институт), преподавател и изследовател в университети и компании в САЩ, Германия и България.

При назначаването му в управата на АЕЦ "Козлодуй" сред аргументите на Трайков бе експертизата на Касчиев по отношение на мембранното устройство – паропрегревател, който дефектира няколко пъти в рамките на една година и се наложи спиране на Шести блок на централата. Предоставена му е възможност да се включи в процеса, като разчитаме на неговия опит при оценката на възникналия проблем в техническото решение“, обясни тогава министър Трайков.

Новият член на Съвета на директорите на атомната централа Драгомир Димитров е офицер от разузнаването. От 2012 г. до 2015 г. той бе председател на Националната разузнавателна служба (НРС), а след това и на трансформираната Държавна агенция "Разузнаване" (ДАР) до юли 2018 г.

В края на миналата година Димитров осъди прокуратурата, след като срещу него над три години имаше висящо разследване за престъпление по служба, свързано с изтичане на класифицирана информация.

Предстои новият борд на директорите на АЕЦ "Козлодуй" да избере председател. В него влизат още Ива Николова, Свилена Николова, Иван Андреев и Боян Росманов.

Междувременно Тома Белев разпространи пост на Касчиев, от който става ясно, че е разбрал за смяната си съвсем случайно. Освен това Касчиев описва какви злоупотреби се случват в централата и дълбоко се съмнява, че новата власт смята да се бори с олигархията:

"В края на март т.г. бях назначен от БЕХ като независим член на съвета на директорите (СД) на АЕЦ Козлодуй и избран за негов председател. Спазвайки етичния кодекс на АЕЦ, досега не си позволявах да давам оценки и коментари за централата..

До днес, след като от публикация в Afera.bg научих, че съм освободен от този пост. Не съм уведомен официално, но приятел с добри връзки потвърди новината.

На моето място идвал генерал Драгомир Димитров, щатен сътрудник на ДС, по образование филолог, цял живот работил в службите. Любопитно, че преди мен председател на СД в продължение на 5-6 години беше генерал Илия Илиев, по образование историк, целият трудов стаж в МВР. Вероятно и предишните и сегашните управляващи смятат, че милиционери без образователна основа и без никакъв опит са особено подходящи за тази позиция.

Още преди назначаването ми бях наясно, че в последните години в АЕЦ текат процеси на деградация.

Най-видният резултат от лошото управление на АЕЦ е шокиращото влошаване на финансовото състояние на централата. Поради това, за да може да се плащат заплати и раздутите разходи, през пролетта на 2025 г. се е наложило Централата да вземе банков заем от десетки милиони лв. Той наскоро бе изплатен, но със средства, взети от дъщерната компания „АЕЦ Козлодуй Нови мощности“ (по споразумение за овърдрафт). Към 10 юли т.г. АЕЦ дължи на дъщерната си компания близо 75 млн. евро, като, според последната бизнес прогноза, дужеството ще може да върне само част от тях до края на годината.

Това е трагичното положение, до което е доведена АЕЦ "Козлодуй" - опората и гордостта на българската енергетика, която в предишни години генерираше печалби за стотици милиони лв., а сега живее от заеми.

След като си изясних плачевното състояние на централата и с грижата на добър стопанин предприех редица мерки за обуздаване на разходите. По мое искане бе разработена програма за намаляване на разходите на дружеството във всички сфери и план за оптимизиране на персонала, които трябваше да бъдат обсъдени на СД на 16 юли т.г.

Отказах да правим дарения до подобряване на финансовото състояние, като единствено се съгласих да дарим 40 000 евро за Ботевия поход, за да не пропадне това патриотично начинание (досега централата е дарявала около/над 4 млн. лв./годишно, под натиск от различни политици).

По мое настояване СД отказа да задвижи договори за над два милиона евро, за които се ориентирах, че не са нужни, или са излишни или просто са грешни решения. Беше ясно, че повечето от тях се пробутват в интерес на определени фирми.

Защо точно сега светкавично съм освободен от поста? Моето обяснение е следното.

Получих информация, че една „специална“ фирма е доставила арматури на фантастично високи цени – десетки пъти по-високи от нормалните. Всяка една от тези арматури е по-скъпа от нов лек автомобил Мерцедес – С клас или CLA. Сделка, която вони на корупция от километри. Възложих да се проведе разследване, което да изясни кой от ръководството по веригата е замесен в манипулирането на тази обществена поръчка. Резултатите от него трябваше да се докладват на СД на 16 юли.

Следващото разследване, което бях планирал бе за доставка, осъществена от същата „специална“ фирма. Касае се за обществена поръчка, при която със „специалната“ фирма е подписан договор за доставка на компоненти за над 15,5 млн лв. Само че се оказва, че „специалната“ фирма по някакъв начин е убедила производителя на това оборудване да бъде подизпълнител и му е платила малко над 7,5 млн лв. Чиста печалба над 8 млн. лв., което личи от договорите, които ми бяха представени.

От проверка в Агенцията за обществени поръчки установих, че наскоро е публикувана обява за обществена поръчка за проектиране, изработване и доставка на 44 „чохъла“ ( за отработено гориво от ВВЕР-1000) с прогнозна стойност почти 33 млн. евро (която вероятно ще набъбне до 35-40 млн евро). И това след като вече е проведена обществена поръчка за 24 „чохъла“, спечелена от руския производител на оригиналното оборудване, сключен е договор с него и е получена е дерогация от МС. Тези 24 „чохъла“ са достатъчни да осигурят работата на двата блока през следващите 6-7 години. Поради това новата процедура става излишна и изисках тя да бъде прекратена, отделно че нямаме и такива средства. Беше ми намекнато, че вероятният победител в евентуален търг е ясен – известен пернишки бизнесмен, който имал голямо влияние сред политиците от всички партии. Доколкото разбрах от БЕХ и МЕ се издигали „некои съображения“ да не се бърза с прекратяването.

...Интересно развитие на обещанията на ПБ за борба с олигарсите."