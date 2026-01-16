Кабинетът се отказал в 12 без 5 от златната ливада за АЕЦ "Козлодуй"

АЕЦ "Козлодуй" няма да довърши сделката за купувне на имота, за който беше договорена 1000 пъти по-висока цена от пазарната. Това стана ясно от изказване на енергийния министър в оставка Жечо Станков по време на среща с партийния актив на ГЕРБ във Велико Търново. Той отговори на реплика на Бойко Борисов по този повод, че "няма да позволя това никога да стане".

"Свободна Европа" цитира Станков да казва, че ще се пристъпи към отчуждителна процедура на 20 частни имота, които се намират на площадката, определена за строителство на 7-и и 8-и блок на атомната централа.

От публичната информация става ясно, че решението е взето спешно преди празниците и след като информацията за готвената сделка стана публична. Сделката беше почти финализирана, а парите за имота – преведени от бюджета с увеличаване на капитала на „Българския енергиен холдинг“ (БЕХ).

Днес във Велико Търново Жечо Станков е казал, че публикуването на информация за този случай „заблуди собствениците на тези имоти на площадката, че може да получат огромни средства, но те изтърваха всички срокове за обжалване на Подробния устройствен план (ПУП)“. От думите на Станков не става ясно какво точно има предвид, защото одобрението за отпускане на парите за купуване на 1000 пъти по-скъпия имот става именно с неговия подпис, отбелязва "Свободна Европа".

В средата на декември "Сега" съобщи, че депутати от "Продължаваме промяната" осветиха поредна скандална схема за източване на бюджетни пари. В ход бе покупка на парче частна земя за АЕЦ "Козлодуй Нови мощности".

Ставаше дума за 68 декара в землището на село Хърлец, само на километри от атомната централа. Земята, която е тип "ливада", се оказва необходима заради новите реактори, които ще бъдат разположени на площадката "Козлодуй". В писмо до шефа на Българския енергиен холдинг Валентин Николов АЕЦ "Козлодуй" иска 100 млн. евро, за да купи ливадата. Това прави близо 3 млн. лева за декар, което е цена в сферата на фантастиката. За сравнение средната цена на така наречените "затревени площи" в България през последните пет години не стига и 400 лева за декар, а конкретно за 2024 г. е 367 лв. - по данни на НСИ. Според брокери специално за Хърлец сделки за ниви, пасища, ливади се сключват на подобна цена, но в евро.

Продавачът на златната поляна се оказа добре познат - това е "Интерпром" ЕООД, собственост на Калоян Теодосиев, бизнесмен с голям размах, с интереси в енергетиката, строителството, минната индустрия. Участва в над 10 дружества, сред които "Чиренгаз", "Енергогруп", "Юг инвест строй", "Ес Ер Сюприйм Резидънс" и др.

"Интерпром" е сред подизпълнителите на "Балкански поток". През 2022 г. фирмата бе глобена от КЕВР заради манипулации на пазара на ток. В. "Банкер" сочи „Интерпром“ като един от рекордьорите в държавните поръчки във ВиК сектора. Самият Калоян Теодосиев е бил сътрудник на ген. Стоян Тонев - по времето, когато ексшефът на Военномедицинската академия бе депутат от ГЕРБ. През 2012 г. предприемачът бе сред основните кандидати за спонсори на ФК ЦСКА.

На парламентарно питане до Жечо Станков през декември министърът изобщо не отговори на конкретните въпроси. Вместо това взе да обяснява колко са важни новите ядрени мощности и между другото спомена, че няма плащане и няма сключена сделка на такава стойност. Всъщност никой не твърдеше тогава, че е сключена. Но се готвеше.

Министърът само каза, че ще нареди проверки на изнесеното, "за да се гарантира спокойствие".

"Свободна Европа" съобщи днес, че заповедта за изготвяне на ПУП, за която говори Станков, е издадена на 22 декември. Тя е подписана от регионалния министър в оставка Иван Иванов преди дългата поредица от почивни дни преди празниците. С нея се отваря пътят за строителството на площадката за новите блокове и отчуждаване, а не купуване на частните имоти, разположени на този терен.

Прави впечатление, че заповедта е с предварително изпълнение, което означава, че влиза в сила веднага и не се спира автоматично при обжалване. Това, в съчетание с почивните дни, на практика минимизира възможностите за обжалване от заинтересовани лица.