Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Спират за месец 6-ти блок на АЕЦ "Козлодуй" за планов ремонт

Днес, 11:26
Предстои цялостна профилактика и техническо обслужване на системите и съоръженията на 6-ти блок в АЕЦ "Козлодуй", което ще осигури безопасната му и надеждна експлоатация.
БНР
Предстои цялостна профилактика и техническо обслужване на системите и съоръженията на 6-ти блок в АЕЦ "Козлодуй", което ще осигури безопасната му и надеждна експлоатация.

На 25 октомври в АЕЦ „Козлодуй” започва годишният ремонт на шести блок за 2025 г., който се планира да продължи до началото на месец декември, съобщиха от централата.

Спирането на ядрената мощност е съгласувано с Централно диспечерско управление към „Електроенергиен системен оператор” ЕАД след предварително подадено заявление.

Всички дейности, предвидени в програмата на плановия ремонт на шести блок за 2025 г., са обезпечени с необходимите ресурси и висококвалифициран персонал, което гарантира тяхното качествено изпълнение, уверяват от АЕЦ "Козлодуй". 

По време на престоя ще бъдат изпълнени заложените в годишната ремонтна програма мероприятия, ще бъде направена цялостна профилактика и техническо обслужване на системите и съоръженията, което ще осигури безопасната и надеждна експлоатация на блока. Едновременно с тези дейности ще бъдат изпълнени планираните мерки, свързани с дългосрочната експлоатация на блоковете на атомната централа.

Реакторът на шести блок ще бъде презареден със свежо ядрено гориво за следващата 31-ва горивна кампания. Пети блок на АЕЦ „Козлодуй” работи съгласно графика за електропроизводство.


 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

АЕЦ Козлодуй, 6-ти блок

Още новини по темата

Работник е с изгаряния след трудова злополука в АЕЦ „Козлодуй“
01 Юни 2025

5-и блок на АЕЦ "Козлодуй" излиза в планов ремонт до юни

05 Май 2025

Делян Добрев се размечта за една дузина нови ядрени реактори
29 Апр. 2025

Проверка за злоупотреби стартира в АЕЦ "Козлодуй"
20 Февр. 2025

АЕЦ “Козлодуй” призна колко от работниците ѝ вече са негодни за работа там
20 Яну. 2025

Шести блок на "АЕЦ Козлодуй" се върна в строя

23 Ноем. 2024

Съдът не видя конфликт на интереси при прокурора за АЕЦ
21 Ноем. 2024

Парламентът даде отсрочка за ядрената сделка с Киев
11 Септ. 2024

Корейската Ексим Банк ще финансира новите блокове в АЕЦ „Козлодуй“
02 Септ. 2024

Зрелище се разигра в НС заради ядрената сделка с Киев
07 Авг. 2024

С 6 месеца се удължават преговорите по ядрената сделка с Киев
01 Авг. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Европрокурорка ли имаме, или Еврото си има прокурорка
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ИТН удави избирателите си в политическото блато
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Балканският лъв Бойко Борисов вече е кротко коте