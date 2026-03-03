Шести блок на "АЕЦ Козлодуй" отново спря за ремонт

Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" отново е спрян за ремонт.

На сайта на централата в понеделник е обявено, че на 3 март блокът ще бъде спрян за подмяна на предпазните мембранни устройства на сепаратори паропрегреватели на турбината. Не се посочва колко време ще трае ремонтът и кога отново ще заработи блока.

Това е четвърто спиране на шести блок след плановия му ремонт през ноември 2025 г. Всеки път причината за аварията е една и съща - дефектни защитни мембрани в турбината. Тя са разположена в конвенционалната, неядрена част на блока.

"Новите устройства, които ще бъдат монтирани, са изработени от материали, аналогични на оригиналните. Изпитанията, проведени в независими лаборатории, доказват, че използваните материали са с необходимите качества. След изпълнение на планираните ремонтни дейности шести блок ще бъде включен в енергийната система на страната", посочват от АЕЦ "Козлодуй".

Оттам уверяват, че 5-ти блок работи по график.

Както вече е известно, причината за извънредното спиране на 6-ти блок е една и съща - скъсване на предпазна мембрана на сепаратор паропрегревател в една от турбините. Енергийни експерти алармираха, че в нарушение на нормативните изисквания за ядрените централи са правени промени в проектното оборудване и се използват несертифицирани компоненти. Използването на неоригинални части е довело до авариите само за три месеца.

Наскоро шефът на АЕЦ "Козлодуй" Иван Андреев даде обяснение в Народното събрание за причината за честите аварии.

Въпросните мембрани се сменят на четири години, като доставките са се правили от руски производители. През есента на 2024 г. ръководството на централата е поискало от тогавашното правителство да предостави дерогация за нова доставка след наложените международни санкции на Русия. Незнайно защо тази дерогация е дадена чак през май 2025 г. Избраният с обществена поръчка месеци преди това доставчик, е посочил, че вече цената е по-висока с 14%, както и транспортните разходи, а срокът на доставката се удължава до началото на 2026 г.

По думите на Андреев това била причината да бъде развален договора с избраната фирма за доставка на оригинални части. Затова поръчката е дадена на българската "Атоменергоремонт". "Няма нормативно изискване за съгласуване със завода производител на оригиналните части, защото те нямат отношение към ядрената безопасност", заяви Андреев.

Проблем се оказва стоманата, от която се изработват мембраните. Андреев обясни, че българска фирма вече е изработила материала, който е аналогичен на оригиналния.

АЕЦ „Козлодуй“ губи десетки милиони евро заради неудачно техническо решение, каза служебният министър на енергетиката Трайко Трайков в Министерския свет след среща, свикана от служебния премиер Андрей Гюров.

"Това, което не е ясно, е как точно се е стигнало до тази ситуация и това е, което аз ще изясня", подчерта той.

"Вярно, че доставката трябва да се съобразява със санкционния режим (спрямо Русия – бел. авт.), но според мен е могло да се направят стъпки така, че той да се преодолее и да се използват оригинални частни", отбеляза Трайков.