Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" пак спира

Ивайло Мирчев заяви, че ще сезира прокуратурата заради поредното спиране

Днес, 09:41
БГНЕС

53 дни след като беше отремонтиран, шести блок на АЕЦ „Козлодуй” отново спира. 

На 24 декември, м.г. блокът бе въведен в паралел след спиране заради повреда на защитно мембранно устройство на сепаратор паропрегревател на турбината. Сега блокът спира по същата причина. Дефектиралият сегмент е разположен в конвенционалната, неядрена част на блока.

Няма отделяне на замърсяващи вещества в околната среда, допълват от АЕЦ. 

Елементите (мембрана и разкъсваща се ос) на устройството, което предстои да бъде монтирано, са изработени от новодоставени материали, аналогични на оригиналните.

Пети блок работи по график, добавят от атомната електроцентрала.

Депутатът от "Да, България" Ивайло Мирчев заяви, че ще сезира прокуратурата заради поредното спиране на АЕЦ "Козлодуй". Според него това е третото спиране на реактора от 1 декември и "причината е ясна – използване на „побългарени“ компоненти, изработени от неоригинален материал, без съгласуване с производителя, в грубо нарушение на нормативните документи. Престъпен авантюризъм!" "Само финансовите загуби от 1 декември 2025 г. досега поради спирания и работа на намалена мощност вероятно са над 55 млн. евро, да не говорим за ненужните термични цикли на основното оборудване, с което се скъсява живота му", казва още Мирчев, цитиран от пресслужбата на "Да, България”.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

АЕЦ Козлодуй

Още новини по темата

Кабинетът се отказал в 12 без 5 от златната ливада за АЕЦ "Козлодуй"
16 Яну. 2026

6-ти блок на АЕЦ "Козлодуй" е спрян заради повреда
20 Дек. 2025

АЕЦ "Козлодуй" купува "златна" поляна за 200 млн. лева

18 Дек. 2025

Блок на АЕЦ "Козлодуй" ще бъде спрян заради повреда
12 Дек. 2025

Спират за месец 6-ти блок на АЕЦ "Козлодуй" за планов ремонт
23 Окт. 2025

Работник е с изгаряния след трудова злополука в АЕЦ „Козлодуй“
01 Юни 2025

5-и блок на АЕЦ "Козлодуй" излиза в планов ремонт до юни

05 Май 2025

Делян Добрев се размечта за една дузина нови ядрени реактори
29 Апр. 2025

Проверка за злоупотреби стартира в АЕЦ "Козлодуй"
20 Февр. 2025

АЕЦ “Козлодуй” призна колко от работниците ѝ вече са негодни за работа там
20 Яну. 2025

Шести блок на "АЕЦ Козлодуй" се върна в строя

23 Ноем. 2024

Съдът не видя конфликт на интереси при прокурора за АЕЦ
21 Ноем. 2024

Парламентът даде отсрочка за ядрената сделка с Киев
11 Септ. 2024

Корейската Ексим Банк ще финансира новите блокове в АЕЦ „Козлодуй“
02 Септ. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Депутатите пощадиха предизборно машините и наказаха диаспората
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?