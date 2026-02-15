Шести блок на АЕЦ "Козлодуй" пак спира

53 дни след като беше отремонтиран, шести блок на АЕЦ „Козлодуй” отново спира.

На 24 декември, м.г. блокът бе въведен в паралел след спиране заради повреда на защитно мембранно устройство на сепаратор паропрегревател на турбината. Сега блокът спира по същата причина. Дефектиралият сегмент е разположен в конвенционалната, неядрена част на блока.

Няма отделяне на замърсяващи вещества в околната среда, допълват от АЕЦ.

Елементите (мембрана и разкъсваща се ос) на устройството, което предстои да бъде монтирано, са изработени от новодоставени материали, аналогични на оригиналните.

Пети блок работи по график, добавят от атомната електроцентрала.

Депутатът от "Да, България" Ивайло Мирчев заяви, че ще сезира прокуратурата заради поредното спиране на АЕЦ "Козлодуй". Според него това е третото спиране на реактора от 1 декември и "причината е ясна – използване на „побългарени“ компоненти, изработени от неоригинален материал, без съгласуване с производителя, в грубо нарушение на нормативните документи. Престъпен авантюризъм!" "Само финансовите загуби от 1 декември 2025 г. досега поради спирания и работа на намалена мощност вероятно са над 55 млн. евро, да не говорим за ненужните термични цикли на основното оборудване, с което се скъсява живота му", казва още Мирчев, цитиран от пресслужбата на "Да, България”.