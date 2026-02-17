Медия без
АЕЦ "Козлодуй" търпи огромни загуби от спиранията на 6-ти блок

С лека ръка ръководството на централата подменя оригинални части в турбините, предупреждава експерт

17 Февр. 2026

Деградация на културата на безопасност. Така енергийният експерт проф. Георги Касчиев определи действията на ръководството на АЕЦ "Козлодуй" във връзка с аварията, довела до поредното спиране на 6-ти блок.

На 15 февруари блокът отново бе спрян - за трети път от началото на декември. Причината е все една и съща, а именно скъсване на предпазна мембрана в сепаратор-парагенератор на една от турбините.

"Въпросната мембрана се сменя на всеки 4 години и досега не е имало проблеми. През 2024 г. страната ни е поискала дерогация да достави въпросната част от руския производител, която получаваме през май 2025 г. Заради закъснението фирмата, спечелила обществената поръчка да достави оригиналната част,  посочва, че цената се е повишила. Ръководството на АЕЦ "Козлодуй" отказва поръчката и възлага на българската фирма "Енергоремонт" да изработи въпросната мембрана", разказва Касчиев. Той е бивш главен физик на централата и научен ръководител на пуска на Пети блок.

Касчиев е обезпокоен защо до момента Министерството на енергетиката и АЕЦ "Козлодуй" не обясняват какъв е проблемът, тъй като цената на тази част не е чак толкова висока - около 280 хил. лв.

"Изключително рисковано е да се използват в ядрени централи неодобрени от производителя компоненти. Това е нарушение и на нормативните изисквания, които забраняват реконструкции и модернизации в турбините без съгласието на производителя", посочи Касчиев.

По думите му тези защитни мембрани не са нещо сложно, но е много важен материалът, от който са изработени. От съобщение на АЕЦ "Козлодуй" става ясно, че предстои авариралата част да бъде изработена от материал, подобен на оригиналния, който ще бъде доставен от китайски производители, твърди Касчиев.

Подобно действие от страна на държавата е авантюристично, казва експертът.

Все пак той успокои, че аварията е в неядрената част на централата и няма изтичане на радиация. При толкова спирания и пускания на турбината и нарушаване на термичния цикъл обаче се износват материалите и може да се получи още по-голяма авария на парагенератора. Обезпокоително е, че ръководството на централата може с лека ръка да наруши изискванията в нормативните документи и в ядрената част, казва Касчиев.

По думите му действията на ръководството на АЕЦ показват как евтиното излиза скъпо. Заради спиранията от декември насам шести блок е произвел над 400 мегаватчаса по-малко електроенергия от пети блок, заради което централата търпи загуби от около 60 млн. евро.

Заради честите аварии и спирания на 6-ти блок от "Да, България" поискаха тези дни намеса на прокуратурата.

