Котировките на петрола поеха надолу след решението на ОПЕК+

Електронната неприсъствена сесия на старта на седмицата донесе добри новини за шофьорите по света – нов спад в цените на основните видове петрол, съобщи CNBC. Европейският сорт "Брент" поевтиня с 43 цента и вече е на кота 71,69 долара за барел, докато лекият суров петрол от САЩ е паднал с 28 цента -до 68,41 долара за барел.

Основната причина е споразумението в рамките на ОПЕК+, постигнато преди часове, да бъдат увеличени добивите на нефт от август нататък в съчетание с отпушването на доставките през Ормузкия проток.

На онлайн заседание групата реши да увеличи производствените си квоти с 188 000 барела дневно от август, след аналогични увеличения през юни и юли.

Седемте държави, които през последните години координират месечното управление на производството в рамките на ОПЕК+ – Саудитска Арабия, Русия, Ирак, Кувейт, Алжир, Казахстан и Оман – вече вдигнаха квотите си с близо 800 000 барела дневно през април - юли.

Междувременно Обединените арабски емирства напуснаха картела. А Ирак обяви, че иска по-висока производствена квота. Иракската държавна петролна компания "Басра Ойл Къмпани" (Basra Oil Company) е подписала договор с американската корпорация Halliburton за управление на две големи петролни находища, разположени в южен Ирак, съобщи Министерството на петрола на арабската република.

Според изчисления на Ройтерс след решението за август седемте държави ще трябва да върнат на пазара още около 379 000 барела дневно от съкращенията на добива, договорени през 2023 г. Ако през септември бъде одобрено още едно увеличение от сходен мащаб, тези ограничения ще бъдат напълно отменени, предаде БТА.