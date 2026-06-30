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"Литаско" вдига запори върху доставките на петрол за "Лукойл Нефтохим"

Това е първа стъпка към извънсъдебно споразумение за отмяна на арбитражно дело срещу България, обяви вицепремиерът Александър Пулев

30 Юни 2026Обновена

Швейцарската компания "Литаско", която е мажоритарен собственик на българските дружества на "Лукойл", ще разблокира наложени наскоро ограничения на бургаската рафинерия да купува суров петрол заради невърнат заем.

Това съобщиха министърът на икономиката Александър Пулев и новият особен управител на "Лукойл Нефтохим" Евгени Симеонов след среща днес  с представители на ръководството на "Литаско" и "Лукойл", на която е присъствал и премиерът Румен Радев.

Пулев определи резултата от срещата като голям успех за операциите на дружествата, които са част от "Лукойл" в България, както и като първа категорична стъпка за постигане на извънсъдебно споразумение за отпадане на арбитражния спор с "Литаско".

Министърът на икономиката предупреди в началото на юни за сериозна заплаха държавата да бъде осъдена в арбитражен спор, заведен от "Литаско" за 3 милиарда евро, заради назначаването на държавен управител на четирите дружества на "Лукойл" в България и прекратяването на концесията за терминала на пристанище "Росенец". До момента обаче е известно единствено, че от швейцарската компания са предупредили ще отнесат случая до Международния съд за уреждане на инвестиционни спорове (ICSID).

Срещата с "Литаско" и "Лукойл" се провежда седмици след като премиерът Румен Радев обяви, че ще наложи вето върху следващия пакет със санкции на ЕС срещу Русия, ако в него бъдат включен най-големият акционер на руската нефтена компания Вагит Алекперов и руския патриарх Кирил.

Новият особен управител на "Лукойл Нефтохим", който правителството на Радев назначи на мястото на Румен Спецов, обясни на брифинг в МС, че заемът на "Литаско", даден на рафинерията през 2023 г. е станал "в предишни месеци"  предварително изискуем. В резултат на което швейцарската компания е наложила ограничения на бургаската рафинерия да закупува суров петрол от дружества, регистрирани в Швейцария. Това е създало огромна трудност за рафинерията, която трябвало да работи с тежки видове нефт, а това довело до проблем в работата на инсталациите. "Договорихме днес от 1 юли "Лукойл Нефтохим" да може да купува нефт от всички контрагенти", посочи Симеонов.

Министърът на икономиката и индустрията Александър Пулев определи "Лукойл" като стратегически актив за българската икономика, който оказва съществено влияние върху пазара на горива и цените за крайните потребители. "Няма да позволим сътресения на пазара на горивата и няма да допуснем да бъдат засегнати интересите на българските потребители и граждани", подчерта Пулев.

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Ключови думи:

ЛУКойл Нефтохим, Литаско

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