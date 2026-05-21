"Лукойл Нефтохим" отчете 36% спад на приходите и 200 млн. евро загуба

В бюджетна комисия в НС гласуваха на първо четене затягане контрола върху особения управител

Днес, 16:05

Най-голямата компания в България - "Лукойл Нефтохим Бургас", отчете над 200 млн. евро загуба за 2025 г.  Това е двойно повече от 2024 г., когато компанията отчете загуба от 213 млн. лв.

Приходите на бургарската рафинерия са намалели с 36% през миналата година и достигат до 5.8 млрд. лв.

Причините за слабите финансови резултати на дружеството са много. Първо, санкциите срещу руската "Лукойл" наложиха промяна на доставките и оскъпиха суровината,  освен това през 2025 г. рафинерията бе спряна два месеца за ремонт, а от началото на ноември й бе наложена забрана за износ на дизелово гориво. 

Междувременно днес временната бюджетна комисия в парламента гласува на първо четене сериозно затягане на контрола върху назначения от държавата особен търговски управител на четирите дружества на "Лукойл" в България.

Решенията на особения търговски управител да подлежат на съдебен контрол предвиждат промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтопродукти, внесени от "Прогресивна България". Въпреки, че в този закон не се посочва името на "Лукойл", фигурата на особения търговски управител бе въведена преди година именно за дружествата на руската компания у нас.  Невъзможността да се обжалват решенията особения управител бе една от най-големите критики тогава.

Нова разпоредба е  особеният управител на "Лукойл Нефтохим" да се отчита всеки месец пред министъра на икономиката, инвестициите и индустрията каква работа е свършил.

На заседанието на комисията не бе поканен назначеният за особен управител на българските фирми на "Лукойл" Румен Спецов.

"Жалко, защото той можеше да даде повече разяснения на какво се дължат огромните загуби на "Лукойл Нефтохим", отбеляза Владислав Панев от "Демократична България". Той заяви, че подкрепя затегнатия контрол от държавата над дейността на особения управител, защото "възможността да се разпорежда с акции и имущество на дружествата без съдебен контрол беше на ръба на скандала".

Само четирима депутати от бюджетна комисия се въздържаха да подкрепят затегнатия контрол върху особения търговски управител.

Мартин Димитров от ДБ обяви, че иска да види становище от Министерството на финансите, че сегашните промени не влошават позицията на България в евентуални арбитражни дела, заведени от собственика.

Владислав Горанов от ГЕРБ посочи, че сегашната поправка в закона ще подкрепи претенциите на швейцарския собственик "Литаско" срещу българската държава. "Когато в предходни етапи се приемаха промените в закона заради "Лукойл", те се правеха в тясно сътрудничество с американското правителство. Съгласувани ли са сегашните промени с американското правителство?", попита санкционираният по Магнитски Горанов.

Отговор на този въпрос не последва от представителите на "Прогресивна Бълагрия".

Цончо Ганев от "Възраждане" се обърна към ГЕРБ с думите: "Вие вкарахте България в тази ситуация - България да бъде съдена от "Лукойл" за 3 млрд. евро, както обяви тези дни Румен Спецов".

