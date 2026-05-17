"Болезнена" административна реформа започва още тази година

Още тази година правителството на Румен Радев ще започне административна реформа, съобщи вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев пред БНТ.

Той определи предстоящата реформа като "много болезнена". "Предстоят тежки решения от гледна точка на администрацията, които са били отлагани с години", каза вицепремиерът, като уточни, че тези решения са наложителни, за да се "оптимизират разходите във всеки един компонент".

Въпреки това правителството няма да успее да свие дефицита в редовния бюджет за 2026 г., стана ясно от думите на Пулев. Той е поредният министър, който твърди, че състоянието на българските финанси е критично. През новата седмица министърът на финансите Гълъб Донев ще даде специална пресконференция с конкректна информация за състоянието на публичните финанси, каза Пулев.

Всяка седмица определят справедливи цени

Към Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията ще бъде създаден специален център, който всяка седмица ще изчислява справедливите цени на хранителните стоки, обяви още вицепремиерът.

Определянето на справедливи цени бе гласувано на първо четене от парламента с промени в Закона за защита на потребителите. Тези стойности няма да са задължителни за търговците, а ще бъдат ориентир за потребителите, казаха вносителите от "Прогресивна България", но уточниха, че при голямо надскачане контролните органи ще правят проверки.

Пулев не уточни на колко продукти ще се определят справедливи цени, но от предишни обяснения на депутати от ПБ стана ясно, че това ще засегне около 20 групи стоки.

"Вече се подготвя специалната методика, по която ще се определят тези цени - това ще са пазарни цени в отсъствие на спекула и нелоялни търговски практики и с нормална надценка не повече от 20-30 % надценка, а не 130% за каквито примери има в някои търговски вериги", каза Пулев.

Заедно с другите промени в Закона за защита на конкуренцията, където бяха добавени двойно повече забранени нелоялни търговски практики, вицепремиерът очаква обществото да усети стабилизиране на цените в следващите няколко месеца.

Помощи заради скъпите горива

До седмица правителството на Румен Радев ще обяви специални мерки за подпомагане във връзка с високите цени на горивата и други енергоносители, съобщи Пулев.

Тези мерки ще се задействат каскадно в зависимост от ценовите нива. "Започваме от най-спешните - най-уязвимите групи от населението, които ще получат субсидирани карти за транспорт. След това ще има отстъпки за работещи бедни - хора, които получават под две минимални работни заплати", каза Пулев, като уточни, че ще се следва опита на Великобритания при взимането на антикризисни мерки.

По отношение на транспортния бранш, който обяви, че се вдига на протест заради драстичното поскъпване на застраховката "Гражданска отговорност", вицепремиерът обяви, че предстои създаване на специална помощ чрез Българската агенция за експортно застраховане.