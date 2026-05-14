"Безплатното" саниране ще обхване и асансьорите в панелките

Най-малко 90 000 подемни съоръжения у нас са на възраст за пенсиониране

Днес, 06:31
Обхватът на програмата за евергийна ефективност се разширява.

За обитателите на по-стари блокове има добра новина - предстои нова фаза на "безплатното" саниране и тя включва и пари за асансьори.

Новите дейности са предвидени във втората национална програма за обновяване на жилищния фонд. При кандидатстване за "безплатно" саниране част от финансирането за сградата може да е за ремонт, за пълна подмяна на амортизираното подемно съоръжение, а също и за покупка и монтаж на съвсем ново - някои по-стари кооперации изобащо нямат асансьори, н защото не е било задължително да имат, когато са били построени. 

Тъй като основната цел на програмата е енергийната ефективност, ще се насърчава инсталирането на модерни асансьори, които могат да използват ток от фотоволтаици. Проблемът с амортизираните асансьори в България е огромен  - около 90 000 от тях са в експлоатация от повече от 30 години, често се развалят и засядат. В същото време в повечето панелки от едно време асансьорът е най-големият консуматор на електроенергия в общите части. Най-новите асансьори са така проектирани, че да консумират около 90% по-малко електроенергия от съществуващите и да се захранват със собствен ток от слънчеви панели. 

До 2029 г. за новата фаза на "безплатното саниране" са предвидени над 1.3 млрд. евро от българския бюджет. По груби сметките средствата трябва да стигнат за реновиране на около 2000 блока. Какви дейности ще се финансират? Изолация, фасада, покрив, общи части, конструктивни ремонти. 

 

Условията за кандидатстване по втората национална програма се очаква да бъдат обявени през юни. Ето някои препоръки към тези, които искат за участват:  

1. Кандидатстването е анблок - всички входове в сградата участват заедно. Това важи и за "слепени" блокове. 

2. За да кандидатстват, съседите от кооперацията трябва да имат регистрирано сдружение на собствениците. 

3. Трябва да има решения за кандидатстване от общото събрание на етажната собственост.

 

 

