Бизнесът попиля с критики мерките на ПБ за овладяване на цените

Вицепремиерът и икономически министър Александър Пулев и министърът на земеделието Пламен Абровски са убедени, че предложените законови промени изцяло стъпват на пазарните принципи и по-добре ще защитят българските производители и потребители.

Стряскаща правна несигурност, нови административни тежести и недопустима намеса на държавата в определянето на цените на частния сектор - тези критики изразиха представители на бизнеса на днешното обсъждане в бюджетната комисия в парламента на законодателните промени, предложени от новите управляващи от "Прогресивна България".

В понеделник ПБ представи промени в два закона - за защита на конкуренцията и защита на потребителите, които целят овладяване ръст на цените, като акцентът е поставен най-вече върху хранителните стоки в големите търговски вериги. Значително се завишават правомощията на Комисията за защита на конкуренцията да преследва търговци за "прекомерно високи цени", както и за голям брой търговски практики, дописани в черния списък на нелоялните практики. Освен това двойно се завишават санкциите, които Комисията за защита на потребителите налага за "икономически необосновано" повишение на цените, като наблюдението ще продължи до август 2027 г. В същото време се въвежда и понятието "справедливи цени", които Министерството на икономиката ще определя всеки ден за всеки един продукт от потребителската кошница и там, където има сериозни отклонения от тези нива, ще последват проверки.

"Очаквахме от новата власт да осигури по-голяма предвидимост за бизнеса, а виждаме, че наред със законовите промени се предвиждат няколко допълнителни наредби и методики за определяне на цени, които ще излизат в различна последователност по-нататък през годината. Това предизвиква огромна правна несигурност за бизнеса, който иска коректно да спазва законите", посочи Станислав Попдончев, зам.-председател на БСК.

Работодателските организации се противопоставиха срещу драстичното завишение на санкциите и въвеждането на нова административна тежест, която ги задължава всеки ден да предоставя информация за цени и условия по търговски договори за попълване на пореден регистър в държавата. "В крайна сметка ефектът от тези нови задължения на фирмите ще е повишение на цените, защото те ще калкулират рисковете, включително и от бъдещи нормативни уредби, както се случи преди приемането на Закона за въвеждане на еврото миналата година", каза Попдончев

Бизнесът възнегодува и срещу бързането на властта да приема законови промени без обсъждане с тези, които трябва да ги изпълняват.

От БТПП отправиха критика, че се въвежда задължение на фирмите да доказват липсата на нелоялна търговска практика, когато КЗК има съмнения за такава. "Няма такова нещо в правото - да доказваш отрицателен факт. Доказва се наличие на нещо, а не неговата липса", посочи Васил Тодоров, зам.-председател на БТПП. От палатата се противопоставиха на искането на държавата фирмите да предоставят чувствителна информация за цени за публикуване в публични регистри.

"Имахме опасения, но това, което видяхме, ни стресна", каза Яна Стратиева, изп. директор на сдружение "Храни и напитки". Тя припомни, че преди две години също е имало опити производители и търговци да бъдат принудени всеки ден да подават търговска информация за всеки един продукт. "Това е страхотна административна тежест, която ще направи точно обратното на целите на мерките - ще оскъпи нашето производство, особено на фирмите с огромна номенклатура", каза Стратиева. И припомни, че в момента НАП събира достатъчно много информация в реално време за всяка издадена фактура за стоките с висок фискален риск, каквито са горивата и повечето хранителни продукти.

От сдружението са притеснени, че в Закона за защита на конкуренцията се дава право Министерски съвет със свои постановления да допълва законовия списък с нелоялните търговски практики, които подлежат на строго санкциониране от КЗК с до 10% от годишния оборот.

Бизнесът е обезпокоен от няколкото нови понятия, които се въвеждат за контрол на цените - икономически необосновани, справедливи и прекомерно високи цени, което ще създаде огромен хаос за търговци и производители.

Според Сдружението за модерна търговия новата власт предлага не законови поправки, а изцяло нов режим на наблюдение и контрол на цените. "Надхвърляте традиционното конкурентно право на ЕС и философията на пазарната икономика", заяви Николай Вълканов. С промените в КЗК от сдружението са убедени, че на практика държавата въвежда таван на цените за големите компании. "Достатъчно е 3-4 големи фирми да предлагат хомогенни стоки, за да бъдат тълкувани като "съгласувано господстващо положение" и да бъдат обвинени в прекомерно високи цени, които регулаторът КЗК сам ще определя дали са прекомерни", посочи Вълканов.

Търговските вериги смятат, че дописаните нови нелоялни практики са с неясни дефиниции и позволяват свободно тълкувание и на практика може да забранят пускането на пазара на собствени марки, както и предлагането на промоции.

Въпреки критиките на бизнеса двата законопроекта получиха от депутатите огромна подкрепа при първото четене в бюджетна комисия. Единствено "Продължаваме промяната" гласува против, а "Демократична България" - въздържали се.

От ДБ силно се противопоставиха на предвижданото създаване на междуведомствено звено за контрол на цените на ниво Министерски съвет. Според Мартин Димитров това напомня за някогашния Комитет за цените. Вицепремиерът Александър Пулев уточни, че създаването на такова звено е изключително важно за координацията между институциите в борбата срещу инфлацията, като в него ще участват представители на министерствата на финансите, икономиката и земеделието, както НАП, КЗК, КЗП.

"С изключение на разширяването на обхвата на забранените нелоялни търговски практики, всичко друго в двата законопроекта е вредно за българската икономика и отваря широки възможности за злоупотреби и рекет върху бизнеса", заяви Асен Василев от "Продължаваме промяната".

От ГЕРБ обявиха, че подкрепят мерките на ПБ на първо четене "с риск да участват в един грешен експеримент", както се изрази Владислав Горанов. "Но дали сте преценили добре сроковете - защото бързо ще приемем законите, но да не чакаме месеци наред появата на наредбите, в които всъщност ще разберем как ще се прилагат мерките", отбеляза Горанов. Той отправи предупреждение, че с опитите да се разпредели цената по веригата на доставки, може да се затрудни допълнително пътя на българския производител до пазара.

Вносителите на законопроекта - Явор Гечев и Константин Проданов, обявиха, че в четвъртък в Министерски съвет ще се проведе голямо обсъждане на мерките за овладяване на цените с представители на различни браншови организации.