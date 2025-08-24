В Сърбия въвеждат тавани на търговските надценки и на лихвите по заемите

EPA/BGNES Сръбският президент Александър Вучич обяви днес пакет от мерки за повишаване на жизнения стандарт и ограничаване на инфлацията.

След месеци на ескалиращи протести в редица сръбски градове с призиви за реформи, сръбският президент Александър Вучич обяви днес пакет от мерки за повишаване на жизнения стандарт и ограничаване на инфлацията, съобщи "Блумбърг".

Планът на Вучич, който влиза в сила още от следваща седмица, включва ограничаване на търговската надценка за редица хранителни стоки и стоки от първа необходимост, както и таван на лихвите на банките при нови потребителски и ипотечни кредити. За по-уязвимите групи от населението се предвиждат и отстъпки от цената на електроенергията и другите източници на отопление.

Правителството ще въведе таван на търговските надценки на повече от 3000 хранителни продукти и стоки от първа необходимост. Ограничението на надценката ще бъде до 20 процента и ще се отнасят за 24 търговски вериги, съобщи сръбската телевизия Ен1. Вучич разкритикува големите вериги, че завишават цените, докато потребителите се опитват да се справят с инфлацията. „Това е чудотворен пакет от мерки, който ще стимулира потреблението и ще повиши жизнения стандарт“, заяви президентът, който представи днес пред журналисти мерките за овладяване на инфлацията, която през юли достигна 4,9%

От 1 септември лихвените проценти по заемите в динари ще бъдат ограничени до 7,5%, а Пощенската спестовна банка ще отиде още по-далеч, предлагайки исторически минимум от само 5,99%. „Това са най-ниските лихвени проценти в историята на Сърбия“, посочи Вучич.

Друга важна мярка е реформата на социалното осигуряване, чиято цел е да предотврати загубата на жилища. Съгласно новите правила никой не може да бъде лишен от единствения си дом до 60 квадратни метра при изпълнително производство. Въпреки че правителството тепърва ще предложи изменения на закона, Вучич каза, че промените ще влязат в сила от октомври.

Предвижда се също намаляване на сметките за ток. Тъй като разходите за комунални услуги тежат сериозно върху домакинствата в цяла Сърбия, правителството е готово да предостави нови отстъпки за уязвимите групи. Семействата с ниски доходи и пенсионерите, които вече получават субсидии, ще получат допълнителна отстъпка от 10% (разделена на два етапа по 5%).

Правителството ще приеме указа следващата седмица, каза Вучич. Такива укази са изпълнителни заповеди, които не изискват одобрение от парламента, уточнява "Ройтерс".

Световните агенции припомнят, че продължаващите вече девет месеца антиправителствени протести се превърнаха в най-голямото предизвикателство за Вучич по време на мандатите му като министър-председател и президент на Сърбия. Натискът върху него да свика предсрочни избори нараства.

При последните протестите през август се стигна до сблъсъци, при които бяха ранени близо 100 демонстранти и над 40 полицаи. Десетки хора бяха арестувани. Водено от студенти, народното недоволство настоява за повече прозрачност и отчетност, след като 16 души намериха смъртта си под срутил се бетонен навес на жп гарата в Нови Сад.