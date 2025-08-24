Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

В Сърбия въвеждат тавани на търговските надценки и на лихвите по заемите

Вучич обяви и допълнителни отстъпки от цената на тока за домакинствата

Днес, 15:32
Сръбският президент Александър Вучич обяви днес пакет от мерки за повишаване на жизнения стандарт и ограничаване на инфлацията.
EPA/BGNES
Сръбският президент Александър Вучич обяви днес пакет от мерки за повишаване на жизнения стандарт и ограничаване на инфлацията.

След месеци на ескалиращи протести в редица сръбски градове с призиви за реформи, сръбският президент Александър Вучич обяви днес пакет от мерки за повишаване на жизнения стандарт и ограничаване на инфлацията, съобщи "Блумбърг".

Планът на Вучич, който влиза в сила още от следваща седмица, включва ограничаване на търговската надценка за редица хранителни стоки и стоки от първа необходимост, както и таван на лихвите на банките при нови потребителски и ипотечни кредити. За по-уязвимите групи от населението се предвиждат и отстъпки от цената на електроенергията и другите източници на отопление.

Правителството ще въведе таван на търговските надценки на повече от 3000 хранителни продукти и стоки от първа необходимост. Ограничението на надценката ще бъде до 20 процента и ще се отнасят за 24 търговски вериги, съобщи сръбската телевизия Ен1. Вучич разкритикува големите вериги, че завишават цените, докато потребителите се опитват да се справят с инфлацията. „Това е чудотворен пакет от мерки, който ще стимулира потреблението и ще повиши жизнения стандарт“, заяви президентът, който представи днес пред журналисти мерките за овладяване на инфлацията, която през юли достигна 4,9%

От 1 септември лихвените проценти по заемите в динари ще бъдат ограничени до 7,5%, а Пощенската спестовна банка ще отиде още по-далеч, предлагайки исторически минимум от само 5,99%. „Това са най-ниските лихвени проценти в историята на Сърбия“, посочи Вучич.

Друга важна мярка е реформата на социалното осигуряване, чиято цел е да предотврати загубата на жилища. Съгласно новите правила никой не може да бъде лишен от единствения си дом до 60 квадратни метра при изпълнително производство. Въпреки че правителството тепърва ще предложи изменения на закона, Вучич каза, че промените ще влязат в сила от октомври.

Предвижда се също намаляване на сметките за ток. Тъй като разходите за комунални услуги тежат сериозно върху домакинствата в цяла Сърбия, правителството е готово да предостави нови отстъпки за уязвимите групи. Семействата с ниски доходи и пенсионерите, които вече получават субсидии, ще получат допълнителна отстъпка от 10% (разделена на два етапа по 5%). 

Правителството ще приеме указа следващата седмица, каза Вучич. Такива укази са изпълнителни заповеди, които не изискват одобрение от парламента, уточнява "Ройтерс".

Световните агенции припомнят, че продължаващите вече девет месеца антиправителствени протести се превърнаха в най-голямото предизвикателство за Вучич по време на мандатите му като министър-председател и президент на Сърбия. Натискът върху него да свика предсрочни избори нараства.

При последните протестите през август се стигна до сблъсъци, при които бяха ранени близо 100 демонстранти и над 40 полицаи. Десетки хора бяха арестувани. Водено от студенти, народното недоволство настоява за повече прозрачност и отчетност, след като 16 души намериха смъртта си под срутил се бетонен навес на жп гарата в Нови Сад.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

таван на надценките, Александър Вучич, протести Сърбия

Още новини по темата

Вучич видя опит за "цветна революция"
19 Авг. 2025

Вучич: На ръба на трагедията сме
14 Авг. 2025

Напрежението между Джокович и Вучич извади Сърбия от АТР тура
05 Авг. 2025

Режимът на Вучич обвини България за „Цветната революция“ в Сърбия
04 Авг. 2025

Държавата иска да забрани промоциите в магазините
04 Авг. 2025

Съд в Сърбия нареди арест на двама бивши министри
03 Авг. 2025

БСП, МЕЧ и "Величие" надцакаха кабинета със закон за замразяване на цени

21 Юли 2025

14 агросъюза: Законът "Тахов" връща социализма!
05 Юли 2025

Студентите блокираха днес Белград и още 4 града
04 Юли 2025

Вучич се похвали с нови пътища в стил "Бойко Борисов"
29 Юни 2025

Хиляди протестираха срещу Орбан и Вучич
28 Юни 2025

Вучич: Три държави канят София във военен съюз срещу Белград
21 Юни 2025

Държавата ще удържа цените с тактиката на таралежа
17 Юни 2025

Проектозакон обещава на земеделците поне 10% печалба
16 Юни 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главен прокурор ли е Сарафов или самозванец?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Разводът на ПП и ДБ (засега) се отлага
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар