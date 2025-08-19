Медия без
Вучич видя опит за "цветна революция"

Днес, 08:38

Протестиращите в Сърбия атакуваха в Белград офиса на управляващата партия на президента Александър Вучич – Сръбската прогресивна партия (СПП). Те бяха отблъснати от полицейски части. 

Минути след инцидента на мястото се появи сръбският президент Александър Вучич, който каза, че случилото се ясно показва как протестиращите нямат идеи и програма, а се борят да дойдат на власт чрез насилие, като провеждат "опит за цветна революция, организиран и платен отвън".

Жандармерията изтласка демонстрантите от района, като срещу множеството бе използван сълзотворен газ. Докато протестиращите се насочваха към Юридическия факултет, Вучич влезе в помещенията на СПП, придружен от охрана, жандармеристи и няколко симпатизанти, които пред камерите скандираха: "Ацо, сърбине!".

Говорейки пред разрушените офиси на партията, държавният глава подчерта, че протестиращите са действали с изключителна агресия. "Хората можеха да видят с очите си днес това, за което говорих вчера. Това е единственото нещо, което знаят как да правят - да рушат и палят", каза той.

През цялото време Вучич бе освиркван от протестиращи и от живеещи в района, пише БГНЕС.

Мирните антиправителствени протести, започнали през ноември, ескалират през последната седмица, особено в Белград, Нови Сад и Валево. 

