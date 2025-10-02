Медия без
Заради масови сигнали за бомби са евакуирани стотици училища в Сърбия

Става въпрос за общо 807 учебни заведения

Днес, 13:31
В полицейските управления в Сърбия, включително Белград, Нови Сад, Суботица, Чачак, Приеполе, Враня.
В основни и средни училища в почти всички градове в Сърбия днес са получени имейли с предупреждение за поставени взривни устройства, съобщи БТА, като се позовава на ТАНЮГ.

В полицейските управления в Сърбия, включително Белград, Нови Сад, Суботица, Чачак, Приеполе, Враня, до 9:30 часа (10:30 часа бълг. време) днес, са подадени сигнали, че са поставени бомби в общо 807 начални и средни училища, съобщи Министерството на вътрешните работи.

Децата са евакуирани от училищата, а полицаи са на терен и извършват проверки. От МВР допълват, че полицейските служители действат съгласно Инструкцията за начина за работа при получаване на информация или сигнал за поставено взривно устройство.

В няколко училища в Суботица, Северна Сърбия, е установено, че става дума за фалшив сигнал.

Полицейски служители от службата за високотехнологични престъпления ще се свържат с партньори в чужбина, използвайки всички налични механизми за международно сътрудничество, за да идентифицират подателя на заплахите.

