Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Вучич вади на голям парад оръжия от Франция, Израел, Китай и Русия

Мероприятието е обявено под наслов „Силата на единството“

Днес, 16:14
Сърбия се въоръжава до зъби, като купи включително ракетни комплекси "Панцир" от Русия
EЕПА/БГНЕС
Сърбия се въоръжава до зъби, като купи включително ракетни комплекси "Панцир" от Русия

Като част от подготовката за военния парад „Силата на единството“ самолети на сръбските въоръжени сили ще прелитат над района на Белград от днес до 20 септември 2025 г., съобщи Министерството на отбраната, цитирано от сръбските медии и БТА.

Парадът ще се проведе по повод на Деня на сръбското единство, свобода и национално знаме, като в тази фаза на подготовка подразделенията тренират съвместно на военните летища в Батайница и Ковин, както и в казармата на Военната академия в Баница, се казва в съобщението.

„Любителите на авиацията ще имат възможност да се насладят на полетите на почти всички видове самолети и хеликоптери на въоръжение във Военновъздушните сили и противовъздушната отбрана“, съобщават от министреството.

Началникът на Генералния щаб на сръбските въоръжени сили ген. Милан Мойсилович посети някои от подразделенията на сръбската армия, които се подготвят усилено за военния парад, стана ясно от публикация в профила на военното ведомство в Инстаграм.

На парада на 20 септември в Белград ще бъдат демонстрирани високотехнологични оръжия, закупени от Франция, Израел, Китай и Русия.

След началото на войната в Украйна Сърбия спря да купува оръжия от Русия, но не наложи санкции на Руската федерация и отказва да синхронизира външната си политика с ЕС въпреки статута си на страна кандидат за членство в общността.

В края на юли тази година сръбски военни участваха в съвместно военно учение в Китай, а по време на посещението си в Пекин вчера сръбският президент Александър Вучич обяви, че обмисля закупуването на още оръжия от Китайската народна република като "възпиращ фактор за всеки потенциален агресор от съседните страни“

Според данни на Стокхолмския международен институт за изследване на мира Сърбия е страната в Западните Балкани, която е отделила най-много средства за военни цели през последните пет години.

През 2024 г. Сърбия е отделила 2,2 милиарда щатски долара за армията, което е 2,6 процента от брутния вътрешен продукт на страната, предаде сръбската редакция на радио "Свободна Европа".

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Сърбия, оръжия

Още новини по темата

Само за година Вучич е купил оръжие за 5.5 млрд. евро
31 Авг. 2025

United Group потвърди за скандален разговор за сръбската N1
29 Авг. 2025

Скандален запис разкри как Вучич иска да запуши устата на медии от United Group
28 Авг. 2025

Вучич видя опит за "цветна революция"
19 Авг. 2025

Антиправителствените протести в Сърбия ескалират
17 Авг. 2025

Протестиращите в Сърбия рушат партийни централи
15 Авг. 2025

Вучич: На ръба на трагедията сме
14 Авг. 2025

Сръбски министър получи инсулт в ефир
05 Авг. 2025

Режимът на Вучич обвини България за „Цветната революция“ в Сърбия
04 Авг. 2025

Съд в Сърбия нареди арест на двама бивши министри
03 Авг. 2025

Сърбия предупреди гражданите си да не пътуват до Хърватия

29 Юли 2025

Политици замеряха с яйца протестиращи в Сърбия
25 Юли 2025

Студентите блокираха днес Белград и още 4 града
04 Юли 2025

Вучич се похвали с нови пътища в стил "Бойко Борисов"
29 Юни 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Проевропейският консенсус" на ГЕРБ е пълна бутафория
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар