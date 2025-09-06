Вучич вади на голям парад оръжия от Франция, Израел, Китай и Русия

Като част от подготовката за военния парад „Силата на единството“ самолети на сръбските въоръжени сили ще прелитат над района на Белград от днес до 20 септември 2025 г., съобщи Министерството на отбраната, цитирано от сръбските медии и БТА.

Парадът ще се проведе по повод на Деня на сръбското единство, свобода и национално знаме, като в тази фаза на подготовка подразделенията тренират съвместно на военните летища в Батайница и Ковин, както и в казармата на Военната академия в Баница, се казва в съобщението.

„Любителите на авиацията ще имат възможност да се насладят на полетите на почти всички видове самолети и хеликоптери на въоръжение във Военновъздушните сили и противовъздушната отбрана“, съобщават от министреството.

Началникът на Генералния щаб на сръбските въоръжени сили ген. Милан Мойсилович посети някои от подразделенията на сръбската армия, които се подготвят усилено за военния парад, стана ясно от публикация в профила на военното ведомство в Инстаграм.

На парада на 20 септември в Белград ще бъдат демонстрирани високотехнологични оръжия, закупени от Франция, Израел, Китай и Русия.

След началото на войната в Украйна Сърбия спря да купува оръжия от Русия, но не наложи санкции на Руската федерация и отказва да синхронизира външната си политика с ЕС въпреки статута си на страна кандидат за членство в общността.

В края на юли тази година сръбски военни участваха в съвместно военно учение в Китай, а по време на посещението си в Пекин вчера сръбският президент Александър Вучич обяви, че обмисля закупуването на още оръжия от Китайската народна република като "възпиращ фактор за всеки потенциален агресор от съседните страни“

Според данни на Стокхолмския международен институт за изследване на мира Сърбия е страната в Западните Балкани, която е отделила най-много средства за военни цели през последните пет години.

През 2024 г. Сърбия е отделила 2,2 милиарда щатски долара за армията, което е 2,6 процента от брутния вътрешен продукт на страната, предаде сръбската редакция на радио "Свободна Европа".