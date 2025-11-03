Медия без
И Сърбия преразглежда отношението си към Русия

Президентът Александър Вучич предложи боеприпаси на ЕС и не се притеснява, че оръжието ще иде в Украйна

Днес, 06:46
Александър Вучич
Aрхив EPA/БГНЕС
Александър Вучич

Сръбският президент Александър Вучич съобщи, че е предложил дългосрочен договор на Европейския съюз за закупуване на сръбски боеприпаси. Според него страната произвежда повече боеприпаси от Франция и е готова да достави всичко, което има, като принос към европейската сигурност. В отговор на въпрос дали Белград би се съгласил да го направи, ако закупените оръжия бъдат изпратени в Украйна, той подчерта, че Сърбия „поддържа военен неутралитет“ и че купувачите са свободни да използват боеприпасите, както сметнат за добре.

Това лято руската Служба за външно разузнаване обвини Сърбия, че е влошила приятелските отношения, като е участвала в доставки на оръжие за Украйна. Според нея сръбски военно-промишлени предприятия изпращат компоненти за артилерийски боеприпаси, които след това се сглобяват в Чехия и България за Украйна. Белград обеща, че тази схема ще бъде прекратена.

В интервю за германското издание Cicero Вучич каза още, че страната му е несправедливо обвинена в авторитаризъм, и подчерта, че Белград все още възнамерява да се присъедини към Европейския съюз, въпреки че поддържа тесни връзки с Русия и отказва да признае независимостта на Косово. Той също така се оплака, че е „изобразяван като някакъв вид Хитлер всеки ден“.

Вучич обясни, че е присъствал на парада за Деня на победата в Москва почит към Червената армия и югославските партизани, освободили Сърбия.

„След нападението на Русия срещу Украйна не се срещах с Путин три години и три месеца. Преди войната в Украйна се срещах с него поне три пъти годишно. Много европейски лидери го посещаваха или разговаряха с него по телефона. Аз не го направих. Ние осъждаме нападението на Русия срещу Украйна и вярвам, че постъпихме много честно. Но беше мой дълг да присъствам на това събитие. Въпреки това, от уважение към Украйна, не се появихме на Червения площад с войници или военна техника,“ каза той.

