Вучич: Русия много ни обиди, че продаваме оръжие на Украйна

Сръбският президент Александър Вучич заяви пред германското издание Frankfurter Allgemeine Sonntagzeitung (FAS), че Сърбия ще продължи да се стреми да поддържа добри отношения с Русия. Въпреки това Вучич определи изявлението на Руската служба за външно разузнаване (СВР) относно предполагаемите доставки на боеприпаси за Украйна като най-обидното твърдение срещу Сърбия, което някога е виждал.

В интервю, публикувано в уикенд изданието на Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Вучич също така каза, че не вярва германската разузнавателна служба BND да обучава сръбски студенти, които протестират. Той обаче повтори твърдението, че антиправителствените протести в Сърбия до голяма степен са финансирани от чужбина и че техните лидери преди това са получавали финансова подкрепа от Германия.

Причината за разговора между журналиста Михаел Мартенс и Вучич е статията „Фалшиви приятели“, публикувана във FAS преди две седмици, за отношенията между президента на Сърбия и руския му колега Владимир Путин. Вучич скоро след това поиска FAS „да отговори на някои точки, които просто не са верни“, а в интервюто, публикувано днес, заяви, че в тази статия „целият подход е грешен“.

„Да се говори за ‘фалшиви приятели’ само заради една тема и да се тълкува по начин, който не отговаря на истината, не е честно. Вярвам в приятелството и лоялността, но също така твърдо вярвам в интересите на държавите. Те са основата на международния ред“, каза сръбският лидер.

В отговор на коментара на Мартенс, че той и неговите министри казват, че Русия и Сърбия не са само приятели, а и съюзници, сръбският президент уточни, че той е казал, че са приятели. Попитан за изявленията на неговия близък съратник Александър Вулин, който нарича Сърбия и Русия „съюзници“, Вучич отговори, че Вулин не е член на Сръбската прогресивна партия (СПП) и вече не е част от сръбското правителство.

„Сърбия се опитва да поддържа добри отношения с Русия и ще продължи да го прави. Не е необходимо да правим същото като всички останали. Но означава ли това, че подкрепяме нарушаването на международното право и международния ред? Не, не го подкрепяме. Никога не сме казвали, че подкрепяме навлизането на войски в чужди територии. Винаги сме подкрепяли териториалната цялост на Украйна и ще продължим да я подкрепяме“, каза Вучич.

По време на обсъждането на подкрепата за Вучич от Москва, чиято Федерална служба за сигурност (ФСБ) заключи, че сръбската полиция не е използвала звукови оръжия срещу демонстрантите на 15 март, президентът на Сърбия заяви, че германската общественост трябва да знае, че Белград първо е потърсил помощ от американското Федерално бюро за разследване (ФБР), но също така, че действията на руската страна невинаги са били в полза на неговото правителство.

„Ако нещо ви устройва и се вписва във вашите идеи, тогава го приемате, но ако не ви устройва, тогава не ви интересува истината. Когато руската разузнавателна служба ме обиди мен и Сърбия два пъти наскоро, вие не написахте нищо за това. Руската служба СВР твърдеше, че продаваме боеприпаси на Украйна. Аз съм политически ветеран, разбирам езика на такива изявления. Това беше без съмнение най-обидното твърдение срещу Сърбия, което някога съм виждал“, каза Вучич.

"СЕГА" ПРИПОМНЯ:

Сръбската отбранителна индустрия, въпреки декларирания неутралитет на официален Белград, продължава да доставя боеприпаси на Киев, заяви в края на май Службата за външно разузнаване (СВР) на Руската федерация, позовавайки се на придобита от нея информация, в изявление, цитирано от сръбската телевизия Ен1 и ТАСС. Руското разузнаване директно обвини, че “сръбската военна индустрия се опитва да стреля в гърба на Русия“.

Като прикритие за антируска дейност в Сърбия се използва "проста схема с фалшиви сертификати за краен потребител и страни посредници", пише Ен1. „Сред тези страни най-често се споменават членове на НАТО, предимно Чехия, Полша и България. Напоследък за тази цел се използват и екзотични варианти с участието на африкански страни“, се казваше в изявлението на СВР.

Приносът на сръбската отбранителна индустрия във войната, "чийто изход в Европа биха искали да видят като стратегическо поражение на Русия, се измерва със стотици хиляди снаряди за реактивни системи за залпов огън и гаубици, както и милиони патрони за стрелково оръжие“.

„Трудно могат да се оправдаят подобни доставки с хуманитарни съображения. Те имат само една очевидна цел – да убиват и осакатяват руски войници и цивилни“, смята още СВР.

В организирания „конвейер на смъртта“ в Сърбия – приятелска страна на Русия, участват най-големите компании на вътрешната отбранителна промишленост.

„Създава се впечатление, че желанието на представителите на сръбската оръжейна индустрия и техните покровители да печелят от кръвта на братски славянски народи е накарало тези хора напълно да забравят кои са истинските им приятели и врагове“, заявяваха тогава от СВР.

Руската служба подчертаваше още, че Русия многократно е помагала на сърбите в най-критичните моменти от тяхната история - "освобождението на Сърбия от игото на Османската империя, предотвратяването на национална катастрофа по време на Първата световна война, борбата срещу фашистките окупатори и техните сътрудници по време на Втората световна война, бомбардировките на НАТО срещу Белград, Косовската трагедия“.

Само часове по-късно сръбският президент Александър Вучич започна да се оправдава и да се заканва на сръбските фирми. Той заяви, че ще нареди да не се изпълняват договори, ако има подозрение, че Украйна ще стане краен потребител на оръжията.

„Определено ще дам заповед и предупреждение, че в случай на съмнение за злоупотреба от крайни потребители и изпращане на бойните полета без наше знание, такива договори няма да бъдат изпълнени“, каза той в изявление за сръбските радио и телевизия.

Вучич каза, че е обсъдил въпроса с руския президент Владимир Путин, както в присъствието на делегации от двете страни, така и насаме, но отказа да предостави подробности. По думите му съвместно с руската страна е създадена работна група за „установяване на фактите“.

“Някои твърдения не отговарят на действителността“, подчертава сръбският президент, като дава за пример договора на отбранителната компания Yugoimport SDPR с Чехия. “Не е издадено разрешение и не е доставена нито една ракета. Няма информация, че оръжията, които произвежда, са достигнали до Украйна през Африка”, добави тогава той.