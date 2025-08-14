Вучич: На ръба на трагедията сме

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че само благодарение на мъдростта и търпението на огромен брой граждани мирът в страната "по чудо се запазва". След улични сблъсъци тази нощ между студенти и привърженици на властта, той заяви, че "ситуацията в Нови Сад е на ръба на трагедията".

"И когато казвам "чудо", това е така, защото в Нови Сад преди няколко минути се повдигаше въпросът дали около 300 граждани, които охраняват домовете си, ще оцелеят", каза Вучич от полицейския команден център.

Студентите, участващи в блокадата в Сърбия, организираха бързо акции в цялата страна след като привърженици на Сръбската прогресивна партия нападнаха протестиращи във Върбас и Бачка паланка снощи. Със съобщение в акаунта си в Instagram студентите веднага отговориха с протести пред полицейски управления в няколко града - Белград, Лазаревац, Суботица, Ниш, Крагуевац, Чачак, Смедерево, Сабац, Рум, Горни Милановац, Кралево, Лесковац, Сомбор, Аранджеловац, Парачин, Закупл, Ужице, Алексинац, Пирот, Кикинда, Сремска Митровица, Враня, Нови Сад, Зренянин и други градове.

В Нови Сад около 21:00 ч.имаше сблъсък между група граждани и студенти, които започнаха протеста, и поддръжници на Сръбската прогресивна партия. Когато протестиращите пристигнаха пред сградата на партията, около шестдесет привърженици на Сръбската прогресивна партия започнаха да хвърлят пиротехника, фойерверки, както и бутилки и камъни по протестиращите, съобщи агенция "Бета".

В отговор някои протестиращи хвърлиха предмети в помещенията на Сръбската прогресивна партия, след което полицията се намеси.

Президентът Вучич съобщи, че в помещенията на Сръбската прогресивна партия в Нови Сад са били ранени 64 граждани, както и петима членове на елитното подразделение "Кобра".

В други градове ситуацията е напрегната - полицейските кордони отделят протестиращите от поддръжниците на властта.