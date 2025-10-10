Санкциите на САЩ срещу сръбската рафинерия NIS влязоха в сила

Американските санкции срещу Петролна индустрия на Сърбия (NIS) влязоха в сила, след като Вашингтон не поднови специалния лиценз на компанията, който досега бе удължаван няколко пъти. Причината е мажоритарното руско участие в капитала на NIS, съобщава Sputnik Serbia.

В същото време хърватската компания JANAF днес обяви, че преустановява сътрудничеството си с NIS, тъй като сръбската фирма не е получила лиценз, необходим за продължаване на договора за транспортиране на суров петрол.

Президентът на Сърбия Александър Вучич се обърна към гражданите и потвърди, че санкциите вече са в сила, но увери населението, че до Нова година няма да има проблеми с доставките на горива: „Що се отнася до горивото – гарантираме, че до Нова година никой няма да има никакви проблеми. Имаме достатъчно количества от всички петролни продукти – бензин, дизел, мазут – резервите ни са пълни, всички хранилища са запълнени. Няма вече къде да съхраняваме повече“,— каза президентът в обръщение към гражданите.

По думите на Вучич, в резервите на Сърбия има общо 342 хиляди тона дизел, над 66 хиляди тона бензин, а що се отнася до мазута — Електроенергийното дружество на Сърбия разполага с количества, достатъчни за една година. Това е изключително важно, подчерта той, защото мазутът понякога се използва като добавка към въглищата, за да се увеличи енергийната ефективност при изгарянето им, което има голямо значение за производството на електроенергия.

Вучич определи ситуацията със санкциите срещу NIS като „в много отношения лоша новина“ за Сърбия, която може да има тежки политически, икономически и социални последици, и подчерта, че мерките не са насочени срещу конкретно лице от държавния апарат, а ще засегнат всички граждани.

Той отбеляза, че основният въпрос сега е как страната ще продължи да закупува петролни продукти и да преработва суровината.

Президентът добави, че според реалните оценки рафинерията ще може да работи без нови доставки на петрол само до 1 ноември.

Компанията JANAF е оператор на Адриатическия петролопровод и единственият доставчик, който по договора си с NIS от 1 януари 2024 г. до 31 декември 2026 г. е трябвало да достави 10 милиона тона суров петрол за Сърбия.

Хърватската компания заяви, че продължава активно да работи в сътрудничество с правителството на Република Хърватия и с американските си юридически консултанти, за да намери възможно решение в рамките на действащите регулаторни правила.

САЩ обявиха санкции срещу NIS още в началото на годината, при администрацията на Джо Байдън, но по време на управлението на Доналд Тръмп тяхното въвеждане бе многократно отлагано.

NIS е единствената петролна рафинерия в Сърбия. NIS е собственост на „Газпром“ и „Газпром нефт“ с дял от 55%. Компанията притежава рафинерията в град Панчево (близо до Белград), както и мрежа от около 350 бензиностанции из цялата страна.

Във Фейсбук се появиха предупреждения, "че с оглед санкциите на САЩ към петролната компания NIS, пътуващите през Сърбия да вземат под внимание, че на бензиностанциите на NIS, "Лукойл" и "Газпром" в Сърбия от днес не се приемат плащания с карти Виза, МастерКард и Револут. Както за гориво, така и за други покупки. На бензиностанциите на другите вериги всичко е нормално на този етап."