Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

САЩ свалиха изненадващо всички санкции срещу Милорад Додик

Той беше под ограниченията на Службата за контрол на чуждестранните активи към американското Министерството на финансите

Днес, 18:16
Милорад Додик
БГНЕС
Милорад Додик

Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ отмени санкциите срещу отстранения от длъжност президент на босненската Република Сръбска Милорад Додик и срещу Желка Цвиянович, член на президентството на Босна и Херцеговина, съобщават босненските медии, цитирани от БТА.

От санкционния списък са премахнати също членове на семейството на Додик, негови фирми и близки сътрудници.

Това решение е свързано с неофициално споразумение между Милорад Додик и новата американска администрация и беше сигурно, че ще се случи, отбелязва босненската редакция на регионалната телевизия Ен1.

То представлява значителна промяна в политиката на САЩ за санкции спрямо Босна и Херцеговина, като се има предвид, че Додик е бил под американски санкции от 2017 г. за възпрепятстване на прилагането на Дейтънското мирно споразумение, сложило край на войната в Босна (1992-1995 година), и за корупционни дейности.

Освен Додик, известен с проруските си и националистически позиции, от санкционния списък са премахнати още 48 физически и юридически лица, които преди това бяха санкционирани по Програмата за санкции за Западните Балкани, посочва Радио Свободна Европа.

САЩ редовно преразглеждат санкциите си, за да гарантират, че те насърчават икономическите цели на страната, както и целите, свързани с националната сигурност и външната политика, за което става дума и в този случай, отбелязва Свободна Европа.

„Конструктивните действия на парламента на Република Сръбска през последните седмици би трябвало да подобрят нивото на стабилност в Босна и Херцеговина и ще  дадат възможност за партньорство със САЩ, основано на взаимни интереси, икономически потенциал и споделен просперитет. Ще продължим тясното сътрудничество с политически и други заинтересовани страни от целия политически спектър в Босна и Херцеговина, за да насърчаваме споделените приоритети“, се посочва в решението.

Съгласно Дейтънското мирно споразумение Босна и Херцеговина е разделена на две полуавтономни части – Република Сръбска, населена предимно с босненски сърби, и Федерация Босна и Херцеговина (мюсюлманско-хърватска федерация), където живеят босненски мюсюлмани (бошняци) и босненски хървати. Всяка част има собствено правителство, парламент и полиция, но двете са свързани чрез общи институции на държавно равнище, включително съдебна система, армия, служби за сигурност и данъчна администрация.

През август Съдът на Босна и Херцеговина потвърди решението на Централната избирателна комисия да прекрати президентския мандат на Милорад Додик, след като той беше осъден за неспазване на решенията на върховния представител на международната общност в страната. Присъдата на Додик е една година затвор и забрана да заема държавни длъжности за шест години. Той откупи годината затвор, тъй като законът го разрешава.

По-рано този месец парламентът на босненската Република Сръбска назначи Ана Тришич Бабич, която е близък съюзник на Додик, за временен президент. Тя ще заема поста за един месец до провеждането на нови президентски избори в Република Сръбска на 23 ноември.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Милорад Додик, САЩ, санкции на САЩ

Още новини по темата

САЩ намаляват военното си присъствие на Източния фланг на НАТО
29 Окт. 2025

Американският Сенат не успя да наложи лятното часово време
29 Окт. 2025

САЩ и Китай отново са пред търговско споразумение
26 Окт. 2025

САЩ взривиха подводница на наркопласьори
19 Окт. 2025

Украинска делегация се срещна с производителя на "Томахоук"
15 Окт. 2025

16 души загинаха при експлозия в завод за взривни вещества в САЩ
12 Окт. 2025

Тръмп налага още 100% мито на Китай
11 Окт. 2025

Санкциите на САЩ срещу сръбската рафинерия NIS влязоха в сила
10 Окт. 2025

САЩ са на часове от спиране на работата на правителството
30 Септ. 2025

САЩ въвеждат входна такса за зелена карта и оскъпяват туристическите визи
17 Септ. 2025

САЩ се зарекоха да бранят "всяка педя от територията на НАТО"
13 Септ. 2025

Българският бизнес губи над половин милиард евро заради митата на САЩ
10 Септ. 2025

Нападението на Израел срещу Катар разгневило съветниците на Тръмп
10 Септ. 2025

Бесънт: САЩ могат да сринат руската икономика, но е нужно съдействие от Европа
07 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Европрокурорка ли имаме, или Еврото си има прокурорка
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Управляващите са опасни за България
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Балканският лъв Бойко Борисов вече е кротко коте