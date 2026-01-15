Медия без
САЩ дадоха нова отсрочка на "Лукойл" да продаде активите в чужбина

Новата финална дата е 28 януари

Днес, 09:33
Удълженият лиценз се отнася както за всички дружества, в които „Лукойл“ пряко или непряко държи дял от най-малко 50%.
Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ удължи с десетина дни лиценза за продажбата на чуждестранни активи на руската петролна компания „Лукойл“, предаде БГНЕС. Съответният документ е публикуван на сайта на ведомството.

Документът разрешава воденето на преговори и сключването на договори с „Лукойл“, свързани с продажбата на международните активи на компанията. Срокът е удължен до 28 януари,  вместо 17 януари, и се отнася както за самия руски петролен производител, който притежава активи в чужбина, така и за всички дружества, в които „Лукойл“ пряко или непряко държи дял от най-малко 50%.

Разрешението съдържа и редица изключения. Лицензът не позволява отблокиране на имущество, подлежащо на ограничения, забранени са сделки, които засягат неблагоприятно външнополитическите интереси, включително операции със санкционирани лица, както и преводи на средства към Руската федерация.

Руската петролна компания „Лукойл“, която притежава бургаската рафинерия "Лукойл Нефтохим" бе включена в санкционните списъци на САЩ, ЕС и Обединеното кралство през октомври 2025 г.  Ръководството на компанията беше принудено спешно да търси купувач за международните си активи. Първият кандидат беше търговската компания Gunvor, но Министерството на финансите на САЩ не даде разрешение за сделката, както и за няколко последващи кандидати.

В началото на януари 2026 г. Chevron и Quantum Energy Partners решиха да обединят усилия за придобиване на чуждестранните активи на „Лукойл“. По информация на вестник „Файненшъл таймс“, двете компании планират да си разделят активите на руския петролен концерн. Съобщава се, че стойността на активите на „Лукойл“ възлиза на 22 млрд. долара.

За работата на задграничните бензиностанции на "Лукойл" Министерството на финансите на САЩ даде отсрочка до 29 април 2026 г.

Ключови думи:

ЛУКойл, санкции на САЩ, санкции срещу ЛУКойл

