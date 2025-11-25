Управляващите продънват бюджета с 2 млрд. евро за покупка на "Лукойл"

Управляващата коалиция прави поредна законова промяна, която да позволи национализация на активи на "Лукойл" в България.

Между първо и второ четене на закона за държавния бюджет за 2026 г. депутатите Костадин Ангелов - ГЕРБ, Кирил Добрев - БСП, Павела Митова - ИТН и Йордан Цонев - ДПС-НН, са внесли предложение максималният размер на държавните гаранции догодина да се завиши с 2 млрд. евро - от 3.8 млрд. на 5.8 млрд. евро.

Вносителите не са посочили мотиви, но от друго тяхно предложение за промяна в бюджета, става ясно, че с това завишение на държавните гаранции се цели осигуряване на финансиране през Българската банка за развитие за придобиване на активи или дялове в капитала на дружествата на "Лукойл" в България.

Както вече е известно, промени в Закона за административното регулиране на дейности, свързани с нефт и нефтопродукти дадоха право на назначения особен търговски управител в четирите дружества на "Лукойл" у нас Румен Спецов да извършва разпоредителни сделки, без при това действията му да подлежат на административен и съдебен контрол.

Сега с новото предложение за законови промени се осигурява и финансова възможност държавата да придобие активи от някое от дружествата на "Лукойл" у нас.

Ако тази промяна бъде приета, държавните гаранции, които ББР може да получи догодина в случай на теглене на заеми от други финансови институции, ще достигнат 3.728 млрд. евро. В приетия на първо четене вариант на бюджета техният размер бе 1.728 млрд. евро във връзка с финансирането на Националната програма за саниране на жилищата и Инвестиционната програма за общинските проекти. Сега към тях се добавя и новата задача на ББР - "при необходимост" да участва в евентуална сделка за активите на поставената под санкции руска компания.

Държавните гаранции не се включват към дълга на държавата, но тежат като задължение, защото веднага ще се активизират в случай на проблеми с погасяването на заемите на тези, на които са дадени.

Припомняме, че тази година държавата вече наля 4 млрд. лв. в капитала на държавната Българска банка за развитие - средства, които правителството на Росен Желязков по-рано взе като заеми от международните пазари и които ще се връщат от всички данъкоплатци. Финансовият министър Теменужка Петкова уверява, че тези средства ще се вложат в икономиката за финансиране на проекти от приоритетни сектори като обновяване на ВиК мрежата в страната, инвестиции в сектор "Отбрана и сигурност", саниране на жилища, възобновяеми източници, изграждане на индустриални зони.