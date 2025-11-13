Reuters лансира нов купувач на "Лукойл"

Американският инвестиционен фонд Carlyle иска да купи чуждестранните активи на руския "Лукойл", съобщи Reuters, позовавайки се на източници. Не е ясно дали инвестиционният фонд е взел окончателно решение. Един от източниците на агенцията твърди, че Carlyle обмисля да кандидатства в САЩ за бизнес лиценз. Друг източник на агенцията заявява, че инвестиционният фонд вече е информирал "Лукойл" за желанието да купи чуждестранните активи. На 22 октомври Министерството на финансите на САЩ въведе санкции по отношение на "Роснефт", "Лукойл" и 34 техни дъщерни дружества. Потенциалният купувач, близката до Кремъл швейцарска търговска компания Gunvor, се отказа от сделката няколко часа след като Министерството на финансите на САЩ я нарече "марионетка на Кремъл". Ако няма сделка, "Лукойл" рискува да загуби 14 млрд.евро.

Кои са Carlyle Group?

Carlyle Group е глобална инвестиционна компания, основана е през 1987 г. във Вашингтон, САЩ, от Уилям Е. Конуей младши, Даниел А. Д'Аниело и Дейвид Рубенщайн. Към 30 септември 2025 г. компанията управлява активи на стойност около 474 милиарда щатски долара.

Carlyle закупи през 2006 г. IT компанията Freescale Semiconductor за $17,6 милиарда и я продаде през 2015 г със значителна печалба. През 2005 закупи Hertz Global Holdings за $15 милиарда. Други милиардни покупки са на Allison Transmission за $5,6 милиарда, на Veritas Technologies за $7,4 милиарда. Carlyle продължава да бъде активен в големи сделки в различни сектори като аерокосмическа промишленост и отбрана, потребителски стоки, енергетика, здравеопазване и технологии.

Carlyle и в момента работи с петролни и газови компании. Carlyle Group е установил дългогодишно партньорство с NGP Energy Capital Management – една от водещите фирми за инвестиции в енергийния сектор в Северна Америка. През 2019 г. Carlyle Group и Mubadala Investment Company (суверенен фонд от Абу Даби) придобиха 37% дял в Cepsa – испанска мултинационална енергийна и петрохимическа компания. През 2017 г. Carlyle's Credit Opportunities Fund инвестира в Energean Oil & Gas (сега просто Energean), която е специализирана в разработването на находища в Средиземно море.