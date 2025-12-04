САЩ дадоха на "Лукойл" отсрочка до април за бензиностанциите в чужбина

От Министерството на финансите на САЩ дадоха поредна отсрочка на санкционираната "Лукойл" - този път за задграничните бензиностанции на руската компания.

Отделът за контрол на чуждестранните инвестиции (OFAC) обяви, че отлага действието на санкциите за този сегмент от бизнеса на "Лукойл", като издава нов лиценз за работа, валиден до 29 април 2026 г. С други думи, дотогава руската компания трябва да намери купувачи за бензиностанциите си в други държави. Досега срокът бе 13 декември.

По-рано, в средата на ноември, OFAC издаден специален лиценз за дъщерните компании на руската "Лукойл" у нас, вкл. и за едноименната верига бензиностанции. С него бяха разрешени в същия срок - до 29 април догодина, трансакциите на „Лукойл Нефтохим Бургас“, "Лукойл България“, „Лукойл Авиейшън България“ и „Лукойл България Бункер“.

Руската "Лукойл" има бензиностанции в България, Финландия и други страни, вкл. САЩ.