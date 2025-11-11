Медия без
Митрофанова нарече закона за "Лукойл" "опасен прецедент"

Руските собственици на НИС-Сърбия искат удължаване на лиценза

Днес, 13:01
Елеонора Митрофанова
БГНЕС
Елеонора Митрофанова

Българските власти предприеха „прибързани и правно съмнителни" действия спрямо „Лукойл", заяви в интервю за руската ТАСС посланикът на Руската федерация у нас Елеонора Митрофанова.

Посланикът коментира, че „набързо в петък“ е приет закон за особен управител на рафинерията, както и че от момента на назначаването му настоящото ръководство на „Лукойл Нефтохим" ще загуби правото си да взема управленски решения. 

По думите ѝ засега това изглежда като закон за отчуждаване на собственост. „Българите поемат много рисков курс. Създават опасен прецедент", заяви Митрофанова.

„Ситуацията с „Лукойл" е много сериозна и тревожна. „Лукойл" искаше да продаде европейския си холдинг, което би бил най-добрият вариант, но сделката пропадна. Санкциите трябва да влязат в сила на 21 ноември, така че България бърза да извади рафинерията от своята юрисдикция", посочи тя.

Митрофанова отбелязва, че „Лукойл“ е частна компания, която работела в интерес на своите акционери, а не на руското правителство.

Тя подчертава, че рафинерията на в Бургас е една от най-модерните в Европа, като осигурява приблизително 80% от нуждите на България от гориво и изнася гориво за съседните страни.

„Всякакви прекъсвания в рафинерията биха имали сериозни последици и биха могли да предизвикат горивна криза. Като се има предвид предстоящият преход на страната към еврото, могат да се предвидят както икономически, така и политически трудности", изтъкна посланикът на Русия.

В същото време руските собственици на сръбската петролна компания НИС (Naftna industrija Srbije - NIS), са изпратили молба до Службата за контрол на чуждестранните активи, която е агенция на Министерството на финансите на САЩ (OFAC), за удължаване на лиценза за работа. Руснаците са посочили като мотив факта, че преговарят за продажба на активите си с трета страна.

"Руските собственици на НИС изпратиха молба на американската OFAC, с която искат удължаване на лиценза за работа на основата на преговори с трета страна", написа сръбският министър на минното дело и енергетиката Дубравка Джедович Ханданович в профила си в Инстаграм. "В молбата се посочва, че руската страна е готова да предаде контрола и влиянието си над компанията НИС на трето лице".

В началото на януари САЩ обявиха, че заради войната в Украйна и "вторичния риск" ще наложат санкции върху единствената петролна компания на Сърбия НИС, която е мажоритарна собственост на руския петролен гигант "Газпром". Тогава Вашингтон поиска пълното излизане на руския капитал от компанията, а после осем пъти отложи въвеждането на санкциите. "Държавата Сърбия официално подкрепя това решение. OFAC вече реагира с определени коментари и се надяваме, че ще представи позицията си още тази седмица. Имаме все по-малко време и трябва да намерим решение, но гражданите не бива да търпят това и да остават без гориво. Това не бива и няма да се случи", заяви още Джедович Ханданович.

НИС е оператор на единствената петролна рафинерия на Сърбия, която се намира в Панчево край сръбската столица Белград. Съоръжението е с годишен капацитет от 4,8 милиона тона и покрива по-голямата част от нуждите на страната. Държавата притежава 29,9 процента от акциите на НИС, докато основен собственик остава "Газпром нефт". 

Ключови думи:

OFAC, NIS, Сърбия, Елеонора Митрофанова

