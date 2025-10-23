Медия без
Пратеник на ЕП за Сърбия: Насилието в Белград беше неизбежно

Днес, 11:45
Тонино Пицула, евродепутат и специален пратеник на ЕП за Сърбия
Тонино Пицула, евродепутат и специален пратеник на ЕП за Сърбия

„Насилието в Чачиленд (така се нарича палатковият лагер пред сръбския парламент) беше неизбежно, защото поддръжниците на Вучич се събират там, за да се намесват срещу противниците на режима му“. Това заяви специалният пратеник на Европейския парламент за Сърбия Тонино Пицула, предаде БГНЕС.

„Струва ми се, че този район е населен от поддръжници на Вучич и че това е образът на Сърбия на Вучич. Насилието беше неизбежно, защото поддръжниците на Вучич са там, за да се намесят срещу всички, на които им е писнало от този режим. Това пространство трябва да се върне на всички граждани“, каза депутатът в интервю за N1. Вчера 70-годишен мъж нахлу в палатковия лагер, рани поддръжник на Вучич и изсипа куп патрони в горящ огън.

Също вчера европейските депутати приеха резолюцията за Сърбия, която беше оценена като „изключително сурова“.

„Резултатът от приемането на резолюцията съвпада с подкрепата, получена от моя доклад за Сърбия, който беше приет по-рано тази година. Можем да говорим за стабилно мнозинство в ЕП, което следва и подкрепя заключенията, направени в работни групи или ad hoc резолюции. Това е мнозинство, което е наясно със ситуацията в Сърбия и е готово да подкрепи всичко, което трябва да се промени, за да може Сърбия, като кандидат за членство, да напредва, а не да регресира“, подчерта Пицула.

Той добави, че е доволен, че на парламентарните групи са им били необходими „два часа, за да намерят общ език“ по проекта на този документ.

Той също така каза, че правителството носи най-голямата отговорност за случващото се в една държава.

„Правителството е най-отговорно за ситуацията в страната, независимо дали е положителна или отрицателна. Като се има предвид, че представихме много негативни неща в тази резолюция, очакваме правителството да я промени, но забелязваме, че има сили, които искат промяна“, каза специалният пратеник за Сърбия.

Той попита какво означава тази резолюция за официален Белград и дали ще я вземе предвид, „дали са искрени твърденията на Вучич, че стратегическата цел на Сърбия е членството в ЕС“.

На въпрос как може да се интерпретира фактът, че президентът Вучич в един момент говори за членство в ЕС, а в другия нарича евродепутатите измет, Пицула отговори, че този двоен наратив не може да продължи вечно.

