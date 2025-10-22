Тръмп наложи санкции на Русия

"Времето дойде, дълго чакахме. Министерството на финансите на САЩ налага санкции на големите руски петролни компании. Призоваваме Москва незабавно да се съгласи на прекратяване на огъня", обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп. Той подчерта, че не иска санкциите да действат дълго, а ги налага, за да накара Русия и Украйна да прекратят бойните действия по линията на фронта. Украйна, САЩ и ЕС поддържат тази идея, Русия настоява да не се прекратява огъня, докато не се постигне трайно споразумение, а Донбас да бъде изцяло руски.

Нови, по-тежки санкции са наложени на "Роснефт" и 28 негови дъщерни компании, както и за "Лукойл" и 8 негови дъщерни предприятия. Цялото имущество на двете компании в САЩ ще бъде замразено. Това са и първите санкции на Тръмп срещу Русия по време на втория му мандат.

Засега не е ясно дали новите санкции ще дадат отражение в България, където руската "ЛУКойл" има сериозно присъствие - в рафинерия, петролна инфраструктура, в търговия на нефтопродукти на едро и на дребно. От парламентарната група на "Демократична България" поискаха спешно изслушване на министри и на представител на БНБ по темата.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт анонсира "значително" засилване на санкциите срещу Русия. "Ще обявим или след затварянето на търговията този следобед, или утре сутринта значително засилване на санкциите срещу Русия", заяви Бесънт. "САЩ призовават G7, Европа, Канада и Австралия да се присъединят към засилването на санкциите срещу Русия", каза Бесънт. Той уточни, че новите мерки на САЩ по отношение на Русия ще представляват санкции, а не вторични мита и че те се налагат, защото САЩ смятат, че Русия "не подхожда достатъчно честно" към преговорите за Украйна. Целта не е да се накаже Русия, целта е да има позитивни промени в поведението й, твърди американското МФ.

Тръмп потвърди, че е отменил засега срещата с руския президент Владимир Путин в Будапеща. И сигнализира, че е разочарован от липсата на напредък в комуникацията си с Путин. Даамата трябваше да се срещнат в Будапеща в следващите две седмици, но след разговора на държавния секретар Марко Рубио и руския външен министър Сергей Лавров стана ясно, че Русия няма намерение да спира войната по линията на фронта и продължава да поставя условия за пълна капитулация на Украйна.

„Всеки път, когато говоря с Владимир, водя добри разговори. И след това те не водят доникъде“, каза той. Тръмп каза, че е оптимист, че може да се постигне край на войната в Украйна, но засега всяка среща с Путин ще бъде отложена. „Не ми се струва правилно, но ще го направим в бъдеще“, каза той.

„Винаги съм чувствал, че Путин иска цяла Украйна, а не само част от нея. Мисля, че е готов да преговаря сега. Не искаме той да получи всичко,” допълни Тръмп. И повтори, че бойните действия трябва да спрат по линията на фронта.

Тръмп даде още малко яснота за позицията си по използването на американските Tomahawk от Украйна. "Необходими са минимум шест месеца, за да се научите как да използвате Tomahawk. Обикновено година. Единственият начин, по който Tomahawk могат да бъдат стартирани бързо е, ако ние го направим. Въобще не смятаме да правим това", каза той.

В същото време страните от ЕС одобриха 19-ия пакет от санкции срещу Русия. Възраженията на Унгария и Словакия бяха преодолени. Засега е известно само, че санкциите на ЕС ще засегнат руския газ и 117 кораба от руския сенчест флот.

Американските санкции досега:

Ограничения, които САЩ наложиха на Русия от началото на войната в Украйна, засягат най-големите руски банки и финансови институции - на тях е забранено да извършват трансакции в щатски долари и да имат достъп до западната финансова система. Американски санкции има и досега срещу руски петролни и енергийни компании, като “Роснефт” и “Лукойл”, но те не са глобални - има забрана за финансови трансакции със САЩ, блокиране на активи в юрисдикцията на САЩ и санкции срещу ръководни лица на двете корпорации. Санкции има върху стотици предприятия от руския ВПК. Има значителни ограничения върху износа на високотехнологични стоки за Русия, особено такива, които могат да бъдат използвани за военни цели. Санкционирани са и хиляди физически лица – политици, олигарси, военни командири, служители на правителството и хора, свързани с управлението и опозицията. Има санкции, засягащи транспорта, минното дело, металургията и други ключови сектори на руската икономика.