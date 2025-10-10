Медия без
Венецуелска активистка получи Нобела за мир

Тръмп подкрепи наградената, но Белият дом разкритикува Нобеловия комитет

10 Окт. 2025Обновена
Мария Корина Мачадо
Мария Корина Мачадо

Нобеловият комитет обяви носителя на Нобел за мир за 2025 г. Това е венецуелската опозиционна активистка Мария Корина Мачадо. Доналд Тръмп не получава наградата, на която се надяваше. 

Последното заседание на Нобеловия комитет е било на 6 октомври преди радикалното развитие на конфликта в Газа, до което се стигна с активната намеса на САЩ и лично на Доналд Тръмп. Според правилата на нобеловите награди номинациите за актуалната година се правят до края на януари. Тръмп встъпи в длъжност на 20 януари 2025 г. Ако беше получил наградата, щеше да стане петият американски президент с Нобел за мир. Предишните са Теодор Рузвелт, Удроу Уилсън, Джими Картър и Барак Обама. В последните дни много световни лидери подкрепиха публично Тръмп да получи наградата заради споразумението между "Хамас" и Израел. 

В Трут соушъл Тръмп подкрепи наградата на Мария Корина Мачадо и заяви, че демократичният венецуелски народ го подкрепя: 

В публикация в X, Нобеловият комитет заявява, че е присъдил на Мария Корина Мачадо Нобеловата награда за мир „за нейната неуморна работа за насърчаване на демократичните права за народа на Венецуела и за борбата ѝ за постигане на справедлив и мирен преход от диктатура към демокрация“.

Опозицията във Венецуела получи наградата "Сахаров"
Опозицията във Венецуела е тазгодишният носител на наградата "Сахаров" за свобода на мисълта, връчвана от Европейския парламент, обяви председателят на парламента Роберта Мецола.
СЕГА
24 Окт. 2024

В същото време Белият дом обаче разкритикува решението на Нобеловия комитет, предаде Ройтерс. "Президентът Тръмп ще продължи да сключва мирни споразумения, да слага край на войни и да спасява животи. Той има човеколюбиво сърце и никога няма да се появи някой като него, който може да премести планини единствено със силата на волята си", написа в социалната мрежа "Екс" говорителят на Белия дом Стивън Чунг. "Нобеловият комитет доказа, че поставя политиката над мира", добави той.

Мария Корина Мачадо е върл противник на венецуелския президент Николас Мадуро. Резултатът на президентските избори миналата година попари надеждите на опозицията и кандидата ѝ Едмундо Гонсалес за евентуален край на авторитарното управление на Мадуро.

Гонсалес генерира невероятна вълна от оптимизъм сред милионите разочаровани граждани на Венецуела. Мария Корина Мачадо беше двигателят на кампанията му, след като ѝ бе забранено да се кандидатира за президентския пост. Много от помощниците на Мачадо бяха арестувани, а компаниите, които са ѝ помагали с дарения, бяха затворени. Инженер по образование, Мачадо още през 2000-те създава гражданското движение Súmate, което следи за честността на изборите. По-късно нейната партия Vente Venezuela е фактически забранена.

