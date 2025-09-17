Медия без
Тръмп пристигна в Лондон

Днес, 00:21

Президентът на САЩ Доналд Тръмп пристигна във Великобритания за безпрецедентното си второ държавно посещение.

Еър Форс 1 кацна на лондонското летище Станстед. Тръмп ще прекара три дни във Великобритания, изпълнявайки множество ангажименти с членове на кралското семейство и с премиера.

От началото на управлението на кралица Елизабет Втора през 1952 г.е имало само три държавни посещения на американски президенти: Джордж Буш през 2003 г., Барак Обама през 2009 г. и Доналд Тръмп през 2019 г. Американският президент стана първият избран лидер в модерните времена, който се радва на две държавни посещения във Великобритания.

Той и първата дама Мелания Тръмп бяха посрещнати от новия външен министър на Великобритания Ивет Купър, от посланика на САЩ във Великобритания Уорън Стивънс и виконт Худ, който представлява краля.

След това семейство Тръмп се качиха на борда на хеликоптер на американската морска пехота за да стигнат до резиденцията на американския посланик Уинфийлд Хаус в Риджънтс Парк, Лондон.

Крал Чарлз ще бъде днес домакин на президента и първата дама в замъка Уиндзор.

