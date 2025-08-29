Медия без
Тръмп забрани модернизма и брутализма във федералната архитектура

Днес, 07:19
Строителството на Капитолия във Вашингтон, окръг Колумбия, започва на 18 септември 1793 г., когато президентът Джордж Вашингтон поставя основния камък.
Строителството на Капитолия във Вашингтон, окръг Колумбия, започва на 18 септември 1793 г., когато президентът Джордж Вашингтон поставя основния камък.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди всички нови федерални правителствени сгради да се строят в класически стил, съобщи Белият дом. Архитектурата трябва да "почита традицията и да подхранва обществената гордост", отбеляза Тръмп.

В изпълнителна заповед президентът на САЩ припомня, че бащите-основатели на САЩ лично са задавали стандарти, участвайки в проектирането на сградите на Капитолия и Белия дом, но от 60-те години на 20-и век в архитектурата на правителствените сгради е навлязъл модернизъм и брутализъм.

"Президентът Джордж Вашингтон и държавният секретар Томас Джеферсън съзнателно моделират най-важните сгради във Вашингтон по класическата архитектура на древна Атина и Рим. Под ръководството и следвайки визията на тези двама основатели, Пиер Шарл л'Енфан проектира столицата на нацията като класически град", напомня Тръмп и добавя: "Те се стремят да използват класическата архитектура, за да свържат визуално нашата съвременна Република с предшествениците на демокрацията в класическата античност, напомняйки на гражданите не само за техните права, но и за техните отговорности в поддържането и увековечаването на нейните институции".

През 60-те години федералното правителство до голяма степен заменя традиционните проекти за ново строителство с модернистични и бруталистични, отчита Тръмп. Федерална архитектура понякога впечатлява архитектурния елит, но не и американския народ, на когото сградите са предназначени да служат, смята той.

В изпълнителната заповед на Тръмп се дава определение на "класическа архитектура": това е архитектурната традиция, извлечена от формите, принципите и речника на архитектурата на гръцката и римската античност и по-късно развита и разширена от такива ренесансови архитекти като Алберти, Брунелески, Микеланджело и Паладио; такива майстори на Просвещението като Робърт Адам, Джон Соан и Кристофър Рен; такива архитекти от 19-ти век като Бенджамин Хенри Латроуб, Робърт Милс и Томас У. Уолтър; и такива практикуващи от 20-ти век като Джулиан Абеле, Даниел Бърнам, Рафаел Кармоега, Чарлз Ф. Макким, Джон Ръсел Поуп, Джулия Морган и фирмата "Делано и Олдрич".  

Бруталистична архитектура пък "означава стила на архитектурата, който израства от модернистичното движение от началото на 20-ти век, което се характеризира с масивен и блоков външен вид с твърд геометричен стил и широкомащабно използване на открит излят бетон".

В изпълнителната заповед се регламентират всички действия, които трябва да се предприемат преди проектирането и в хода на изграждането на обществени сгради. Създава се позицията на старши съветник по архитектурно проектиране за лице със специализиран опит в класическата архитектура.
 

