Тръмп забрани модернизма и брутализма във федералната архитектура

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди всички нови федерални правителствени сгради да се строят в класически стил, съобщи Белият дом. Архитектурата трябва да "почита традицията и да подхранва обществената гордост", отбеляза Тръмп.

В изпълнителна заповед президентът на САЩ припомня, че бащите-основатели на САЩ лично са задавали стандарти, участвайки в проектирането на сградите на Капитолия и Белия дом, но от 60-те години на 20-и век в архитектурата на правителствените сгради е навлязъл модернизъм и брутализъм.

"Президентът Джордж Вашингтон и държавният секретар Томас Джеферсън съзнателно моделират най-важните сгради във Вашингтон по класическата архитектура на древна Атина и Рим. Под ръководството и следвайки визията на тези двама основатели, Пиер Шарл л'Енфан проектира столицата на нацията като класически град", напомня Тръмп и добавя: "Те се стремят да използват класическата архитектура, за да свържат визуално нашата съвременна Република с предшествениците на демокрацията в класическата античност, напомняйки на гражданите не само за техните права, но и за техните отговорности в поддържането и увековечаването на нейните институции".

През 60-те години федералното правителство до голяма степен заменя традиционните проекти за ново строителство с модернистични и бруталистични, отчита Тръмп. Федерална архитектура понякога впечатлява архитектурния елит, но не и американския народ, на когото сградите са предназначени да служат, смята той.

В изпълнителната заповед на Тръмп се дава определение на "класическа архитектура": това е архитектурната традиция, извлечена от формите, принципите и речника на архитектурата на гръцката и римската античност и по-късно развита и разширена от такива ренесансови архитекти като Алберти, Брунелески, Микеланджело и Паладио; такива майстори на Просвещението като Робърт Адам, Джон Соан и Кристофър Рен; такива архитекти от 19-ти век като Бенджамин Хенри Латроуб, Робърт Милс и Томас У. Уолтър; и такива практикуващи от 20-ти век като Джулиан Абеле, Даниел Бърнам, Рафаел Кармоега, Чарлз Ф. Макким, Джон Ръсел Поуп, Джулия Морган и фирмата "Делано и Олдрич".

Бруталистична архитектура пък "означава стила на архитектурата, който израства от модернистичното движение от началото на 20-ти век, което се характеризира с масивен и блоков външен вид с твърд геометричен стил и широкомащабно използване на открит излят бетон".

В изпълнителната заповед се регламентират всички действия, които трябва да се предприемат преди проектирането и в хода на изграждането на обществени сгради. Създава се позицията на старши съветник по архитектурно проектиране за лице със специализиран опит в класическата архитектура.

