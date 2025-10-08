Край на войната в Газа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Израел и "Хамас" са подписали първата фаза на плана за мир в Газа. Според споразумението, заложниците скоро ще бъдат освободени и Израел ще изтегли войските си към договорените линии. Това ще стане 48 часа след подписването на споразумението, което пък ще стане факт днес в Египет, съобщава Al Mayadeen. Успоредно с освобождаването на заложниците, преговорите в Шарм ел-Шейх ще продължат - засега все още не е договорено как ще се управлява ивицата Газа след конфликта. Договорено е не само размяна на заложници и затворници. "Сделката ще доведе до навлизане на помощ в ивицата Газа и подробности ще бъдат обявени по-късно", заяви външният министър на Катар.

"Обявяваме постигането на споразумение за прекратяване на войната в Газа, оттегляне на окупацията от нея, предоставяне на помощ и размяна на затворници", потвърдиха от "Хамас".

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че в края на седмицата вероятно ще посети Кайро. "Блаженни са миротворците", заяви Тръмп 34 часа преди връчването на Нобеловата награда за мир.

Мирният план на Тръмп предвижда в рамките на 72 часа след подписването на споразумението всички заложници, живи и починали, да бъдат върнати. След като всички заложници бъдат освободени, Израел ще освободи 250 затворници с доживотни присъди плюс 1700 жители на Газа, които бяха задържани след 7 октомври 2023 г., включително всички жени и деца. За всеки израелски заложник, чиито тленни останки бъдат освободени, Израел ще освободи тленните останки на 15 загинали жители на Газа.

Вчера делегатите на "Хамас" на преговорите в Шарм ел-Шейх предадоха на Израел списък с лицата, които трябва да бъдат освободени в замяна на израелските заложници в ивицата Газа. Сред тях са ключови лидери на палестинската съпротива от различни фракции:

Марван Баргути – бивш ръководител на военното крило на "Фатах" "Бригадите на мъчениците от Ал-Акса", близък сътрудник на Ясер Арафат. Една от ключовите фигури по време на Втората интифада (2000-2005 г.). Той е най-важният палестински затворник, "палестинският Мандела" - в затвора е от 2002 г. и е осъден на 5 доживотни присъди. Той е най-популярният политик сред палестинците и е разглеждан като наследник на поста президент на Палестина, има най-висок рейтинг на подкрепа сред населението, особено на Западния бряг на река Йордан. Искан е от "Хамас" при всяка размяна на затворници.

Абас ал-Саид – командващ военното крило на "Хамас" на Западния бряг на река Йордан. Той е сред топ-3 на най-високопоставените палестински затворници. Осъден за множество терористични актове, като атентата в мол "Шарон" през 2001 г. и атентата в хотел "Парк" през 2002 г.

Ахмад Саадат – генерален секретар на Народния фронт за освобождение на Палестина (НФОП), третата по големина палестинска фракция след "Хамас" и "Ислямски джихад". Той е в затвора от 2002 г., през 2008 г. израелски военен съд го осъди на 30 години затвор за организацията на убийството на израелския министър на туризма Рехавам Зееви през 2001 г.

(На снимката: лидерът на Хамас Яхия Синуар, който бе убит през октомври м.г. в хода на сегашната война в Газа, заедно с Марван Баргути (в центъра) и Абас ал-Саид (дясно))