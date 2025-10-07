Медия без
Близо 2000 руски военни обекта влизат в обсега на "Томахоук"

Днес, 14:41
Ракетите "Томахоук" ще дадат възможност на ВСУ да достига обекти в руския тил
Ракетите "Томахоук" ще дадат възможност на ВСУ да достига обекти в руския тил

Почти 2 хиляди руски военни обекта ще се окажат в обсега на ударите на ВСУ, ако Доналд Тръмп предаде на Украйна далекобойни ракети „Томахоук“.

Така Украйна ще може да нанесе значителни щети на обекти, снабдяващи руската армия. Под ударите могат да попаднат, по-специално, завод за производство на безпилотни летателни апарати Shahed и многобройни военни летища.

Ракетите „Томахоук“, които Володимир Зеленски поиска от Тръмп, имат варианти с далечина на полета 2500 и 1600 км. В първия случай в радиуса на тяхното поразяване ще попаднат най-малко 1 945 руски военни обекта, във втория — най-малко 1 655, изчислиха експертите от Института за изследване на войната (ISW). Според тях Украйна вероятно ще може да подкопае действията на руската армия на фронта, като се насочи към райони в тила, които я снабдяват с въоръжение и поддържат нейните настъпателни операции. Под ударите може да попадне, например, заводът в ОИЗ „Алабуга“ в Татарстан, който е зает с масово производство на дронове Shahed и техни версии, благодарение на което Русия започна да изстрелва по украинските градове повече от 500 безпилотни апарата наведнъж.

Снощи американският президент заяви, че "донякъде" е взел решение за доставка на ракети "Томахоук" на Украйна, предадоха "Ройтерс" и БТА. "Мисля, че искам да разбера какво ще правят с тях. Къде ги изпращат? Предполагам, че ще трябва да им задам този въпрос", каза Тръмп пред журналисти в Овалния кабинет. "Не се стремя към ескалация", отбеляза той.

