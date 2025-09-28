Медия без
Десетки дронове удариха Киев

Днес, 08:14
Борщаговка, край Киев
Борщаговка, край Киев

Десетки дронове удариха Киев тази нощ.

В Соломенски район е регистрирано частично разрушаване на пететажна сграда, която след това се е запалила. Според последни данни 2 души са загинали при падането на дрон върху институт по кардиология. Пожарът в момента е локализиран. Отломки са паднали и върху частна къща, където е загинало 12 годишно момиче. Също върху частна къща са паднали отломки и в Голосеевси район. 

В Дарницки район отломки от безпилотен летателен апарат паднаха върху паркирани автомобили и върху пътното платно. Отломки са паднали и върху детска градина, няма пострадали. В Святски район са регистрирани повреди на двуетажна нежилищна сграда. Един човек е пострадал. Пожарът е ликвидиран. На друго място в района отломки са паднали върху открита територия, без щети и пострадали. Жилищна сграда е пострадала в Борщаговка, в западните покрайнини на Киев.

Цялата област около Киев е била атакувана с дронове. Пожари в частни къщи и нежилищни помещения има в района на Бела Църква. 

Едновременно с това са атакувани населени места в Днепропетровска област, Одеска, Николаевска, Черкаска, Хмелницка и в Запорожие. 

Изтребители на НАТО бяха вдигнати в бойна готовност над Полша в отговор на руската атака в Украйна, съобщи Оперативното командване на полските въоръжени сили. "Поради активността на руски самолети с голям обсег, извършващи удари по украинска територия, полски и съюзнически самолети са започнали да действат в нашето въздушно пространство“, става ясно от публикация в X. 
 

