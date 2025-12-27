Русия атакува с ракети жилищни сгради в Киев

Новините на "Сега" - директно във вашия мейл.

Въоръжените сили на Руската федерация нанесоха удар по Киев, съобщи кметът на града Виталий Кличко. Използвани са ракети "Кинжал".

По данни към момента на публикуване е известно за осем ранени, от които петима са хоспитализирани.

В няколко района на Киев са възникнали пожари. В Дарницкия район, по думите на Кличко, отломки са попаднали в 24-етажна жилищна сграда, при което е избухнал пожар на горните етажи. В града е спряно електричеството.

#MUNDO A dos días de la reunión entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky potentes explosiones sacudieron Kiev en la madrugada al tiempo que las autoridades advirtieron que la capital de Ucrania estaba bajo amenaza de un ataque con misiles.



Vía @jo_escovarhttps://t.co/R0kxQZ3iBX pic.twitter.com/qrYHkAIvGf — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) 27 декември 2025 г.

Полша временно затвори летищата в Жешов и Люблин, след като полските въоръжени сили вдигнаха изтребители във въздуха в отговор на руските въздушни удари срещу Украйна, съобщи Ройтерс, като се позова на публикация на Полската агенция за въздушна навигация в "Екс".

Убит е командир

Медии съобщават за гибелта на командира на „Руския доброволчески корпус“ Денис Капустин. Той е ултрадесен, известен е още като Денис Никитин и WhiteRex.

По предварителни данни той е починал в Запорожкото направление след удар с FPV-дрон.

През 2024 г. руски съд осъди Капустин задочно на доживотен затвор за организиране на нахлуването на Въоръжените сили на Украйна в Брянска област през 2023 г.

Очаквайте подробности