Русия атакува с ракети жилищни сгради в Киев

Убит е командирът на проукраинския Руски доброволчески корпус

27 Дек. 2025Обновена
Атакувани са предимно жилищни райони
Въоръжените сили на Руската федерация нанесоха удар по Киев, съобщи кметът на града Виталий Кличко. Използвани са ракети "Кинжал". 

По данни към момента на публикуване е известно за осем ранени, от които петима са хоспитализирани.

В няколко района на Киев са възникнали пожари. В Дарницкия район, по думите на Кличко, отломки са попаднали в 24-етажна жилищна сграда, при което е избухнал пожар на горните етажи. В града е спряно електричеството.

Полша временно затвори летищата в Жешов и Люблин, след като полските въоръжени сили вдигнаха изтребители във въздуха в отговор на руските въздушни удари срещу Украйна, съобщи Ройтерс, като се позова на публикация на Полската агенция за въздушна навигация в "Екс".

Убит е командир

Медии съобщават за гибелта на командира на „Руския доброволчески корпус“ Денис Капустин. Той е ултрадесен, известен е още като Денис Никитин и WhiteRex.

По предварителни данни той е починал в Запорожкото направление след удар с FPV-дрон.

През 2024 г. руски съд осъди Капустин задочно на доживотен затвор за организиране на нахлуването на Въоръжените сили на Украйна в Брянска област през 2023 г.

 

Очаквайте подробности

