Руски дрон удари болница в Киев

В Киев в резултат на руска атака е повредено медицинско заведение. Един човек е загинал, съобщи националната полиция на Украйна.

Руските войски в нощта срещу 5 януари атакуваха Киев и областта, като безпилотен апарат е ударил сградата на частен медицински център в Оболонския район на украинската столица.

В резултат на попадението на дрона в сградата е възникнал пожар. По данни на полицията е загинал мъж, роден през 1995 г., който е намирал на лечение в болницата. Още трима души са пострадали: 42-годишна жена (на която е оказана помощ на място), както и жени на 77 и 97 години (те са хоспитализирани). В болницата е имало общо 26 пациенти.