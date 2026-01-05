Медия без
Руски дрон удари болница в Киев

Днес, 08:48
В болницата има 1 загинал и трима ранени
В болницата има 1 загинал и трима ранени

В Киев в резултат на руска атака е повредено медицинско заведение. Един човек е загинал, съобщи националната полиция на Украйна.

Руските войски в нощта срещу 5 януари атакуваха Киев и областта, като безпилотен апарат е ударил сградата на частен медицински център в Оболонския район на украинската столица. 

В резултат на попадението на дрона в сградата е възникнал пожар. По данни на полицията е загинал мъж, роден през 1995 г., който е намирал на лечение в болницата. Още трима души са пострадали: 42-годишна жена (на която е оказана помощ на място), както и жени на 77 и 97 години (те са хоспитализирани). В болницата е имало общо 26 пациенти. 

