Руските удари отново оставиха без отопление половин Киев

Няколко часа след тристранните преговори в Абу Даби с участието на САЩ и Украйна на 23 януари Русия нанесе масирани удари по украински градове, като остави жителите им без отопление, вода и електричество и уби и рани десетки хора.

„Мирни усилия? Тристранна среща в ОАЕ? Дипломация? За украинците това беше поредната нощ на руски терор“, каза външният министър Андрий Сибига. „Цинично Путин нареди брутален масиран ракетен удар срещу Украйна точно докато делегации се срещат в Абу Даби, за да напреднат във водения от Америка мирен процес. Неговите ракети удариха не само нашия народ, но и масата за преговори“. Сибига е част от украинската делегация на преговорите в АбуДаби.

В Киев в резултат на нощните обстрели е загинала 47-годишна жена, а още четирима души са ранени, съобщи кметът на града Виталий Кличко. „В столицата отново почти 6000 сгради са без отопление. Повечето от тях са тези, които вече два пъти бяха включени или са правени опити да бъдат включени към топлоснабдяването след обстрелите на 9 и 20 януари“, написа той в канала си в Телеграм. Става дума за над 800 000 души без отопление при минус 10 градуса температура на въздуха.

В районите от двете страни на Днепър в Киев вследствие на атаките са започнали и прекъсвания на водоснабдяването. Президентът Володимир Зеленски заяви, че основната цел на ударите са били енергийните обекти на столицата и областта. По данни на Главната прокуратура на Украйна са повредени също сградата на сладкарска фабрика и Националната библиотека „В. Вернадски“. В Киевска област в резултат на обстрелите още четирима души са ранени, съобщиха от ведомството. Вторият по големина град в страната Харков е бил атакуван през нощта от най-малко 25 руски безпилотни летателни апарата, съобщи кметът на града Игор Терехов. В резултат на атаката са пострадали 19 души. Под ударите са попаднали родилен дом, общежитие, в което са били настанени вътрешно разселени лица, както и медицински колеж и жилищни сгради, написа Зеленски.