30 жилищни блока в Киев попаднаха под руска атака

Един е загинал, ранени са 20 души, сред които и дете

14 Ноем. 2025Обновена
Един от разрушените блокове в Киев
Тази нощ Киев отново бе подложен на руска бомбардировка с ракети и дронове. Има един загинал, ранени са 20 души, някои тежко, сред които и дете. 

Щети има в осем от десетте жилищни района на Киев. Над 40 души са били спасени, се казва в съобщение на държавната служба за извънредни ситуации на Украйна, предаде БНР. 

Кметът на Киев Виталий Кличко определи случилото се като "масирано вражеско нападение", като добави, че силите за противовъздушна отбрана са били в действие. Петима от ранените са хоспитализирани, включително бременна жена и мъж в "изключително тежко състояние", написа Кличко в Телеграм. 

"Части от отоплителната мрежа са били повредени", съобщи още той, като допълни, че някои сгради в североизточния район Деснянски временно са без отопление, вероятно е да има нарушаване на водоподаването и на електрозохранването. В същия район в резултат на пожар на три етажа в многоетажен жилищен блок е загинал човек. На друг адрес в същия район е избухнал пожар на седмия етаж в жилищна сграда.

Ръководителят на Киевската градска военна администрация Тимур Ткаченко съобщава, че в Оболонския район на Киев горят седмият и деветият етаж на жилищна сграда.

Освен това в Святошинския район също е възникнал пожар в жилищна сграда (по-рано беше съобщено само за запалена къща), а също така в Голосеевския район отломки  са паднали на територията на болница.

В Шевченковския район на Киев гори административна сграда, допълва Ткаченко.

Украинските власти съобщават, че в резултат на руския обстрел на Киев са пострадали над 30 жилищни блока.

Ключови думи:

Киев, руска ракетна атака

