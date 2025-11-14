30 жилищни блока в Киев попаднаха под руска атака

Тази нощ Киев отново бе подложен на руска бомбардировка с ракети и дронове. Има един загинал, ранени са 20 души, някои тежко, сред които и дете.

Щети има в осем от десетте жилищни района на Киев. Над 40 души са били спасени, се казва в съобщение на държавната служба за извънредни ситуации на Украйна, предаде БНР.

🇷🇺 Absolute mayhem in Kiev as Russian Geran suicide drones hit their targets and Ukrainian AD attempts to intercept. Insanity. pic.twitter.com/QstoYsHjvd — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) 13 ноември 2025 г.

Кметът на Киев Виталий Кличко определи случилото се като "масирано вражеско нападение", като добави, че силите за противовъздушна отбрана са били в действие. Петима от ранените са хоспитализирани, включително бременна жена и мъж в "изключително тежко състояние", написа Кличко в Телеграм.

"Части от отоплителната мрежа са били повредени", съобщи още той, като допълни, че някои сгради в североизточния район Деснянски временно са без отопление, вероятно е да има нарушаване на водоподаването и на електрозохранването. В същия район в резултат на пожар на три етажа в многоетажен жилищен блок е загинал човек. На друг адрес в същия район е избухнал пожар на седмия етаж в жилищна сграда.

Ръководителят на Киевската градска военна администрация Тимур Ткаченко съобщава, че в Оболонския район на Киев горят седмият и деветият етаж на жилищна сграда.

Освен това в Святошинския район също е възникнал пожар в жилищна сграда (по-рано беше съобщено само за запалена къща), а също така в Голосеевския район отломки са паднали на територията на болница.

В Шевченковския район на Киев гори административна сграда, допълва Ткаченко.

Украинските власти съобщават, че в резултат на руския обстрел на Киев са пострадали над 30 жилищни блока.