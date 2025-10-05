Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Над 5 часа нонстоп продължи руският терор срещу Лвов

Руска ракета уби цяло семейство в Лапаевка

Днес, 13:46
Поне петима души са загинали при поредната чудовищна руска атака
Телеграм канал на Володимир Зеленски
Поне петима души са загинали при поредната чудовищна руска атака

Руската армия нанесе масиран удар по Лвовска област, при който са загинали поне 4 души и още 4 са ранени. Атаката с дронове и ракети продължи над 5 часа. Повредени са жилищни сгради и обекти на гражданската инфраструктура.

В село Лапаевка ракета е попаднала директно в къща и напълно я е разрушила. Там е загинало цяло семейство от четирима души, сред които и 15-годишно момиче. Още един човек е изваден изпод развалините. Други осем къщи са повредени.

Част от Лвов е без ток, спряно е движението на градския транспорт. Сериозни поражения има върху енергийни обекти, включително газохранилище. Кметът на Лвов Андрей Садовой съобщи в Телеграм, че в града има пожари, включително в индустриалния парк Sparrow. "Това е граждански обект, без никакво военно предназначение", подчерта той.

Тази нощ Украйна беше атакувана с над 50 ракети и около 500 ударни дронове. "Атакуваха ни с крилати ракети, "Кинжал"-и, шахеди. Лвовска, Ивано-Франковска, Запорожка, Черниговска, Сумска, Харковска, Херсонска, Одеска, Кировоградска области бяха ударени", написа в Телеграм украинският президент Володимир Зеленски. Засега е известно за 10 пострадали и 5 загинали. Зеленски призова и към "едностранно прекратяване на огъня", без да уточнява какво има предвид. И отново призова Европа и Америка да действат така, че да принудят Путин да спре.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

руска ракетна атака, Лвов

Още новини по темата

Русия проведе най-голямата атака срещу газови обекти в Украйна
03 Окт. 2025

Руска авиобомба уби 24 души на опашка за пенсии в Донецка област
09 Септ. 2025

Поне 21 души загинаха при масирана руска атака срещу Киев
28 Авг. 2025

Руска ракета напълно срути част от жилищен блок в Киев
01 Авг. 2025

Руска атака уби 16 и рани 279 души в Днепър
24 Юни 2025

Руската армия извърши най-мощната атака на Украйна от началото на войната
09 Юни 2025

Русия удари Харков два пъти с мощни атаки в един ден
07 Юни 2025

Четирима загинаха в Киев от мощен руски обстрел
06 Юни 2025

Тръмп: Путин съвсем е полудял!
26 Май 2025

Русия смени тактиката за удари срещу Киев
24 Май 2025

Тръмп: Владимир, спри се!
24 Апр. 2025

Руски дрон уби 9 работници и рани 54 в автобус
23 Апр. 2025

Русия уби с ракета "Искандер" 18 души до детска площадка в Кривой рог
04 Апр. 2025

Десетки са ранени при руска ракетна атака срещу Суми
24 Март 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ВОЙНАТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Виена извън конспекта
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Обезоръженият Радев чака избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар