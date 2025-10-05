Над 5 часа нонстоп продължи руският терор срещу Лвов

Руската армия нанесе масиран удар по Лвовска област, при който са загинали поне 4 души и още 4 са ранени. Атаката с дронове и ракети продължи над 5 часа. Повредени са жилищни сгради и обекти на гражданската инфраструктура.
В село Лапаевка ракета е попаднала директно в къща и напълно я е разрушила. Там е загинало цяло семейство от четирима души, сред които и 15-годишно момиче. Още един човек е изваден изпод развалините. Други осем къщи са повредени.
Львів, Лапаївка— Лю (@ekzorcist46419) 5 октомври 2025 г.
Тут стояв будинок💔
Від нього нічого не залишилось...
Загинула ціла сім'я з чотирьох людей, дитині було лише 15 років💔#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/NbmkQHGwqq
Част от Лвов е без ток, спряно е движението на градския транспорт. Сериозни поражения има върху енергийни обекти, включително газохранилище. Кметът на Лвов Андрей Садовой съобщи в Телеграм, че в града има пожари, включително в индустриалния парк Sparrow. "Това е граждански обект, без никакво военно предназначение", подчерта той.
Це абсолютний треш.— Demian Babii 🇺🇦🚀 (@demi2210UA) 5 октомври 2025 г.
Львів просто зараз.
Прямий тероризм.
Моя родина пише що такого ще ніколи не було.
Вже є 10+ влучань БПЛА.
Ще десятки БПЛА і кілька груп крилатих ракет летять саме на Львів. pic.twitter.com/df0dKg9qLx
Тази нощ Украйна беше атакувана с над 50 ракети и около 500 ударни дронове. "Атакуваха ни с крилати ракети, "Кинжал"-и, шахеди. Лвовска, Ивано-Франковска, Запорожка, Черниговска, Сумска, Харковска, Херсонска, Одеска, Кировоградска области бяха ударени", написа в Телеграм украинският президент Володимир Зеленски. Засега е известно за 10 пострадали и 5 загинали. Зеленски призова и към "едностранно прекратяване на огъня", без да уточнява какво има предвид. И отново призова Европа и Америка да действат така, че да принудят Путин да спре.
Last night, Ukraine once again came under a combined Russian attack – more than 50 missiles and about 500 attack drones. The Russians struck with cruise missiles, “shaheds” and Kinzhals among other things. The Lviv, Ivano-Frankivsk, Zaporizhzhia, Chernihiv, Sumy, Kharkiv,… pic.twitter.com/lcRrBTqXF1— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 5 октомври 2025 г.