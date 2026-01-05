Зеленски смени най-успешния шеф на спецслужбите

Зеленски и Малюк се ръкуват, след като шефът на СБУ се оттегли.

Василий Малюк напуска поста ръководител на СБУ - службата за сигурност на Украйна. За това съобщиха както той самият, така и Володимир Зеленски след тяхната среща.

„Трябва да има повече украински асиметрични операции срещу окупатора и руската държава, повече наши силни резултати в унищожаването на врага. Василий Василиевич умее това най-добре и именно с това ще продължи да се занимава в системата на СБУ. Възложих на Василий Малюк да направи направлението на нашите асиметрични операции най-силното в света. За това има ресурси и съответната политическа подкрепа. Заедно обсъдихме и кандидатурите, за да изберем нов ръководител на СБУ. Слава на Украйна!“- написа Зеленски.

Малюк потвърди, че ще продължи работата си по бойните операции на СБУ.

Съобщения за подготвяната оставка на Малюк се появиха вечерта на 2 януари, след което в негова подкрепа се изказаха няколко известни украински военни.

Съветникът на Зеленски Дмитро Литвин съобщи, че за изпълняващ длъжността ръководител на СБУ е назначен началникът на Центъра за специални операции „А“ Евгений Хмара.

Зеленски продължава да провежда срещи с представители на СБУ. „Срещнах се с генерал-майор от Службата за сигурност на Украйна Александър Поклад. Защитата на украинската държавност и контраразузнавателната дейност в СБУ значително се засилиха и това направление ще продължи да се развива и занапред. Обсъдихме напълно конкретни задачи и операции, така че руските окупатори да усещат още по-силно мощта на нашата Служба за сигурност на Украйна“, каза президентът.

"Инсайдер" припомни с какво се отличи Василий Малюк на поста ръководител на СБУ. Резултатите говорят сами за себе си, отбелязва сайтът. Спецоперацията на СБУ „Паяжина“, когато бяха поразени 41 самолета от стратегическата авиация в дълбокия тил на Русия, три удара по Кримския мост през 2022, 2023 и 2025 г.; създаването на морските дронове „Sea Baby“ и поразяването с тях на 14 руски кораба; ликвидирането на Игор Кирилов (генерал „Самокат“), Илия Кива, Владлен Татарски и др.; системното разрушаване на нефтената индустрия на РФ; разобличаване на „агенти на ФСБ в расо“; ликвидиране на 128 агентурни мрежи и повдигане на 3 800 обвинения за държавна измяна; провеждане на бойни операции, които промениха хода на войната (участие в боевете в Киевска, Житомирска, Харковска, Херсонска и Курска област, освобождаването на остров Змийски).

Малюк за първи път в историята на независима Украйна превърна СБУ в ефективна специална служба на воюваща държава, способна да води бойни действия.