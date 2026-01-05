Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Зеленски смени най-успешния шеф на спецслужбите

05 Яну. 2026Обновена
Зеленски и Малюк се ръкуват, след като шефът на СБУ се оттегли.
Зеленски и Малюк се ръкуват, след като шефът на СБУ се оттегли.

Василий Малюк напуска поста ръководител на СБУ - службата за сигурност на Украйна. За това съобщиха както той самият, така и Володимир Зеленски след тяхната среща.

„Трябва да има повече украински асиметрични операции срещу окупатора и руската държава, повече наши силни резултати в унищожаването на врага. Василий Василиевич умее това най-добре и именно с това ще продължи да се занимава в системата на СБУ. Възложих на Василий Малюк да направи направлението на нашите асиметрични операции най-силното в света. За това има ресурси и съответната политическа подкрепа. Заедно обсъдихме и кандидатурите, за да изберем нов ръководител на СБУ. Слава на Украйна!“- написа Зеленски.

Малюк потвърди, че ще продължи работата си по бойните операции на СБУ.

Съобщения за подготвяната оставка на Малюк се появиха вечерта на 2 януари, след което в негова подкрепа се изказаха няколко известни украински военни.

Съветникът на Зеленски Дмитро Литвин съобщи, че за изпълняващ длъжността ръководител на СБУ е назначен началникът на Центъра за специални операции „А“ Евгений Хмара.

Зеленски продължава да провежда срещи с представители на СБУ. „Срещнах се с генерал-майор от Службата за сигурност на Украйна Александър Поклад. Защитата на украинската държавност и контраразузнавателната дейност в СБУ значително се засилиха и това направление ще продължи да се развива и занапред. Обсъдихме напълно конкретни задачи и операции, така че руските окупатори да усещат още по-силно мощта на нашата Служба за сигурност на Украйна“, каза президентът.

"Инсайдер" припомни с какво се отличи Василий Малюк на поста ръководител на СБУ. Резултатите говорят сами за себе си, отбелязва сайтът. Спецоперацията на СБУ „Паяжина“, когато бяха поразени 41 самолета от стратегическата авиация в дълбокия тил на Русия, три удара по Кримския мост през 2022, 2023 и 2025 г.; създаването на морските дронове „Sea Baby“ и поразяването с тях на 14 руски кораба; ликвидирането на Игор Кирилов (генерал „Самокат“), Илия Кива, Владлен Татарски и др.; системното разрушаване на нефтената индустрия на РФ; разобличаване на „агенти на ФСБ в расо“; ликвидиране на 128 агентурни мрежи и повдигане на 3 800 обвинения за държавна измяна; провеждане на бойни операции, които промениха хода на войната (участие в боевете в Киевска, Житомирска, Харковска, Херсонска и Курска област, освобождаването на остров Змийски).

Малюк за първи път в историята на независима Украйна превърна СБУ в ефективна специална служба на воюваща държава, способна да води бойни действия. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Василий Малюк, СБУ

Още новини по темата

Украйна е унищожила ракетен комплекс "Орешник"
31 Окт. 2025

Украинската служба за сигурност ликвидира руски агенти край Киев
13 Юли 2025

Разкрити са нови планове за покушения срещу Зеленски
23 Юни 2025

Украйна показа нови кадри от уникалната операция "Паяжина"
11 Юни 2025

"Той е булдог": човекът зад успеха на украинската операция "Паяжина"
07 Юни 2025

Българският учител най обича да се обучава в руската база "Камчия"

16 Март 2024

Идеята за мандатност разбуни духовете сред училищните директори
21 Февр. 2021

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ВОЙНАТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Раздутият съдебен балон трябва да се спука
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?