Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Русия проведе най-голямата атака срещу газови обекти в Украйна

Днес, 16:03
Русия атакува отново украинската енергийна инфраструктура преди зимата
Русия атакува отново украинската енергийна инфраструктура преди зимата

В отговор на ударите на украински дронове по руските нефтопреработвателни предприятия Русия проведе най-голямата атака срещу газови обекти в Украйна от началото на войната. В нощта срещу 3 октомври по газодобиващата инфраструктура в Харковска и Полтавска области бяха изстреляни 35 ракети, в това число балистични, и 60 дрона, съобщиха от "Нафтогаз". Част от тях са били свалени.

"В резултат на тази атака значително количество от нашите обекти бяха повредени. Част от разрушенията са критични", каза шефът на компанията Сергей Корецки. Той смята, че целта на удара е да се провали отоплителният сезон. Корецки нарече действията на Русия "целенасочен терор" срещу граждански обекти, които се използват "за обезпечаването на нормален живот за хората".

Украинските ВВС съобщиха, че през изминалата нощ Русия и изстреляла срещу Украйна 416 средства за въздушно нападение, в това число седем балистични ракети. "Зафиксирани са попадения на 18 ракети и 78 ударни дрона на 15 локации, както и падане на отломки в шест локации", отбелязаха от украинската армия.

Освен Харковска и Полтавска области са пострадали още Сумска, Днепропетровска, Одеска и Киевска области. 16 души са ранени.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

атака с дронове, руска ракетна атака

Още новини по темата

Русия изсипа порой от дронове и ракети над Украйна
20 Септ. 2025

ЕС създава "стена от дронове" срещу Русия
19 Септ. 2025

Тръмп допусна, че руските дронове срещу Полша са грешка
12 Септ. 2025

Полша изпраща 40 000 войници на границите с Беларус и Русия
11 Септ. 2025

Държавите от НАТО не са готови за война - нито сега, нито в бъдеще
11 Септ. 2025

Полша поиска спешни консултации в НАТО заради руските дронове
10 Септ. 2025

Руска авиобомба уби 24 души на опашка за пенсии в Донецка област
09 Септ. 2025

Поне 21 души загинаха при масирана руска атака срещу Киев
28 Авг. 2025

СБУ унищожи и повреди с дронове руски изтребители в Крим
04 Авг. 2025

Руска ракета напълно срути част от жилищен блок в Киев
01 Авг. 2025

Украйна извърши рекордна атака с дронове и осуети визита на Путин в Петербург
27 Юли 2025

Русия обстреля Украйна с рекорден брой дронове за цялата война
09 Юли 2025

Украинските дронове доведоха до пълен колапс основните летища в Русия
07 Юли 2025

Украйна нанесе смъртоносен удар с дронове в дълбокия руски тил
01 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ВОЙНАТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Виена извън конспекта
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Обезоръженият Радев чака избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар