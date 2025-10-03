В отговор на ударите на украински дронове по руските нефтопреработвателни предприятия Русия проведе най-голямата атака срещу газови обекти в Украйна от началото на войната. В нощта срещу 3 октомври по газодобиващата инфраструктура в Харковска и Полтавска области бяха изстреляни 35 ракети, в това число балистични, и 60 дрона, съобщиха от "Нафтогаз". Част от тях са били свалени.

"В резултат на тази атака значително количество от нашите обекти бяха повредени. Част от разрушенията са критични", каза шефът на компанията Сергей Корецки. Той смята, че целта на удара е да се провали отоплителният сезон. Корецки нарече действията на Русия "целенасочен терор" срещу граждански обекти, които се използват "за обезпечаването на нормален живот за хората".

Украинските ВВС съобщиха, че през изминалата нощ Русия и изстреляла срещу Украйна 416 средства за въздушно нападение, в това число седем балистични ракети. "Зафиксирани са попадения на 18 ракети и 78 ударни дрона на 15 локации, както и падане на отломки в шест локации", отбелязаха от украинската армия.

Освен Харковска и Полтавска области са пострадали още Сумска, Днепропетровска, Одеска и Киевска области. 16 души са ранени.