Полша поиска спешни консултации в НАТО заради руските дронове

За първи път от началото на войната на Русия срещу Украйна миналата нощ руски дронове навлязоха масирано във въздушното пространство на страна, член на НАТО - Полша, съобщи bbc.ru. Досега имаше само единични инциденти, като полските ВВС избягваха да свалят дроновете.

Днес по обед Полша реши да поиска извънредно заседание на НАТО във връзка с нападението на руски дронове. Ръководството на Полша се договори да започне спешни консултации с партньорите от НАТО заради навлизането на руски дронове на територията на страната, които се наложи да бъдат свалени от самолети на алианса.

Полша ще поиска от НАТО прилагането на член 4 от устава на алианса, касаещ официални консултации със съюзниците, съобщи премиерът Доналд Туск. Това беше договорено с президента на страната Карол Навроцки. Според този член „страните ще провеждат съвместни консултации във всички случаи, когато според е застрашена териториалната цялост, политическата независимост или сигурността на която и да е страна-член “. От създаването на НАТО през 1949 г. член 4 е бил прилаган само седем пъти, като последният случай е през 2022 г. веднага след нападението на Русия срещу Украйна, припомня "Гардиън".

Засега НАТО не смята навлизането на руските дронове за съзнателна атака, съобщи "Ройтерс", позовавайки се на източник в алианса, въпреки че първоначалните данни сочеха за умишлено проникване на между шест и десет безпилотника. Според други данни става дума за над 20 дрона, като повечето са влезли откъм Беларус. Реакцията на Беларус беше парадоксална - страната поздрави Алианса, че добре се защитава и изкара дроновете, че са се заблудили. "Предпочитаме да не коментираме, това не е в нашата компетенция, това е прерогатив на министерството на отбраната“, заяви прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков. Той каза още, че Кремъл не е получил никакви запитвания от Полша за инцидента и отхвърли обвиненията на Европейския съюз и НАТО, че Русия е извършила провокация. "Ръководството на ЕС и НАТО ежедневно обвинява Русия в провокации. В повечето случаи, без дори да се опитва да представи поне някакъв аргумент", предаде ТАСС думите на Песков. След това Министерството на отбраната на РФ заяви готовност за консултации с Полша.

МО съобщи, че ударите през нощта на 10 септември уж са били нанесени само по обекти на територията на Украйна и че цели в Полша не са били планирани. Ведомството подчерта, че обхватът на използваните дронове не надвишава 700 км, и изрази готовност за консултации с полската страна. МВнР на Полша извика временния управляващ руското посолство във Варшава Андрей Ордаш.

„Това беше първият случай, когато самолети на НАТО се сблъскаха с потенциална заплаха за въздушното пространство на съюзниците“, каза източникът, добавяйки, че системите за ПВО Patriot на НАТО в региона са засекли дроновете със своите радари, но не са ги свалили.

По думите му в нощната операция са участвали полски изтребители F-16, нидерландски F-35, италиански самолети за наблюдение AWACS и самолети-цистерни във въздуха, експлоатирани съвместно от НАТО.

Говорител на полското МВР съобщи, че до момента са намерени 7 парчета от дронове в 7 населени места и останки от една неидентифицирана ракета.

„Изминалата нощ показа, че сме способни да защитим територията на НАТО и нейното въздушно пространство“, заяви в ранния следобед генералният секретар на НАТО Марк Рюте. Това е първият му коментар на случилото се в Полша.

Полета на руските безпилотни апарати над територията на Полша генералният секретар нарече „абсолютно безразсъдно решение“, независимо дали е било извършено умишлено или не. По думите му инцидентът е демонстрирал много успешна реакция на НАТО.

„Моето послание към Путин е ясно. Прекратете войната в Украйна. Прекратете нарушенията на въздушното пространство на съюзниците. И знайте, че ние сме готови, че сме бдителни и че ще защитим всеки сантиметър от територията на НАТО“, каза Рюте.

КАКВО СЕ СЛУЧИ ПРЕЗ НОЩТА И РАНО СУТРИНТА

Полша затвори четири летища - в Люблин, Жешов и двете летища във Варшава. В официалните NOTAM съобщения за авиатори се казва, че летищата са затворени „поради непланирана военна дейност в рамките на осигуряването на безопасността на държавата“.

Полското оперативно командване обяви в Туитър, че във въздуха са вдигнати не само полски изтребители, но и самолети от други страни от НАТО. Освен това наземните сили за противовъздушна отбрана са поставени в най-висока степен на готовност. То потвърди, че няколко руски дрона са били свалени в небето над Полша при „безпрецедентно нарушение на въздушното пространство“.

„В резултат на днешната атака на Руската федерация на територията на Украйна се наблюдава безпрецедентно нарушение на границите на полското въздушно пространство от обекти от типа дронове. Това е акт на агресия, който създаде реална заплаха за нашите граждани“, заяви Оперативното командване на Полската армия в социалните мрежи. В изявлението се казваше, че оперативният командир е взел решение да „неутрализира“ дроновете, които представляват опасност, и няколко дрона са свалени. Полските военни съобщават, че търсенето на останките от свалените дронове вече е в ход.

🇷🇺🇵🇱 Fighter jets were scrambled in the Lublin area in eastern Poland in response to several Russian Geran-2 drones repotedly entering Polish airspace



A U.S. Air Force F-35 operating near Mielec—refueled midair by a NATO Airbus A330—triggered a 7600 squawk code, signaling a… pic.twitter.com/K10qZ9OCSL — HOT SPOT (@HotSpotHotSpot) 9 септември 2025 г.

Първоначално полският премиер Доналд Туск потвърди, че полските военни са свалили обекти, които са нарушили въздушните граници на страната през нощта, но не каза, че това са руски дронове.

„Има операция, свързана с множество нарушения на полската въздушна граница. Армията е използвала оръжия срещу обектите. В постоянен контакт съм с президента и министъра на отбраната. Получих доклад директно от оперативното командване“, написа Туск в “Туитър”.

Otrzymałem meldunek od Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych o zestrzeleniu dronów, które wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną i mogły stanowić zagrożenie. Operacja trwa. — Donald Tusk (@donaldtusk) 10 септември 2025 г.

Премиерът на Полша заяви, че е информирал генералния секретар на НАТО и е в постоянен контакт с президента и министъра на отбраната относно заплахата от безпилотни летателни апарати.

A Russian attack drone hit and damaged a house in the village of Wyryki, Poland, overnight. pic.twitter.com/kWFmZ0iawz — OSINTtechnical (@Osinttechnical) 10 септември 2025 г.

Междувременно сутринта държавният секретар на САЩ Марко Рубио съобщи, че е бил информиран за дронове над Полша, съобщи CNN.

Командването на полските въоръжени сили призовава поляците да си останат вкъщи преди обед: „Въздушното пространство на страната е многократно нарушено от обекти от типа на безпилотните летателни апарати. Операцията по откриване и неутрализиране на целите продължава. Използвани са оръжия, продължават операциите по определяне на местоположението на свалените цели. Военната операция продължава, призоваваме всички да си останат вкъщи. Най-уязвимите райони са Подляското, Мазовското и Люблинското войводство.“



❗️Uwaga, w trakcie dzisiejszego ataku Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, nasza przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron.



Trwa operacja, której celem jest identyfikacja i neutralizacja… pic.twitter.com/M3FtG8Tg53 — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) 10 септември 2025 г.

Конгресменът от Републиканската партия Джо Уилсън обвини Русия в обявяване на война на Полша. Той призовава администрацията на Тръмп да въоръжи Украйна и да позволи удари дълбоко в територията на Руската федерация.

Russia is attacking NATO ally Poland with Iranian shahed drones less than a week after President Trump hosted President Nawrocki at the White House. This is an act of war, and we are grateful to NATO allies for their swift response to war criminal Putin’s continued unprovoked… — Joe Wilson (@RepJoeWilson) 10 септември 2025 г.

Всичко това се случи по време на поредната комбинирана атака на Русия срещу Украйна. Украинските мониторингови канали пишат, че руснаците са изстреляли ракетата „Калибър“ от юг и във въздушното пространство на страната вече има няколко десетки крилати ракети.

„Русия изстреля много ракети, а атаките с дронове продължават, което е заплаха не само за нашия народ. Терористичната страна продължава войната, въпреки че постоянно декларира желанието си за мир“, написа в своя Telegram канал Андрей Ермак, ръководител на Офиса на президента на Украйна.

Няколко часа по-късно полските военни заявиха, че са свалили всички дронове, навлезли в територията на страната.

„Операцията на полската и съюзническата авиация, свързана с нарушенията на полското въздушно пространство, приключи. Продължават издирванията и установяването на възможните места на падане на обектите, които нарушиха въздушното пространство на Полша“, се казваше в изявление на оперативното командване.

Украйна тази нощ беше атакувана с 415 дрона и 43 ракети, съобщават Военновъздушните сили на ВСУ. Свалени са 386 дрона („Шахед“ и други) и 27 ракети. Отчетени са попадения на 16 ракети и 21 ударни безпилотни апарата в 17 различни локации.

РЕАКЦИИ

Премиерът Туск нарече „провокация“ навлизането на руски безпилотници в Полша, предава Onet.

„Това е първият случай на сваляне на руски безпилотници над територията на страна от НАТО. Всички наши съюзници се отнасят към ситуацията много сериозно. Не сме регистрирали никакви загуби. Продължава издирването на останките от свалените дронове. Процедурите бяха изпълнени, процесът на вземане на решения беше безупречен, а заплахата беше отстранена благодарение на решителните действия на командирите, войниците, пилотите и дори на съюзниците. Най-вероятно става дума за мащабна провокация. Консултираме се с нашите съюзници“, заяви премиерът.

МВнР на Украйна заяви, че на територията на Полша са навлезли руски дронове и призова Запада да ги сваля още над територията на Украйна.

„Слабият отговор сега ще провокира Русия още повече и тогава руските ракети и безпилотници ще летят още по-навътре в Европа. Тази ситуация показва, че е необходимо най-накрая да се вземе решение за възможността партньорските ПВО в съседните държави да прихващат дронове и ракети във въздушното пространство на Украйна, включително приближаващи се към границите на НАТО“, написа министърът на външните работи Сибига. Той също така призова за „спешно укрепване на противовъздушната отбрана на Украйна“ и за затягане на санкциите срещу Русия. Припомняме, че Полша засега не е потвърдила, че дроновете са били руски.

НАТО не смята навлизането на дронове в Полша за нападение, съобща сутринта източник на Reuters в алианса.

По предварителна оценка това е било умишлено нахлуване на руски безпилотни апарати, чийто брой е бил между 6 и 10. Източникът твърди, че системите за ПВО на НАТО Patriot не са били използвани за отблъскване на атаката, въпреки че са засекли дроновете със своите радари. Последва и официален коментар от Алианса: „През нощта многобройни безпилотници навлязоха във въздушното пространство на Полша и бяха посрещнати от полската и натовската ПВО. Генералният секретар поддържа връзка с полското ръководство, НАТО провежда тесни консултации с Полша“, заяви официална представителка на Алианса.

Шефът на европейската дипломация Кая Калас заяви, че руските дронове са били целенасочено изстреляни към Полша, а не случайно навлезли по време на атака срещу Украйна.

„Снощи в Полша станахме свидетели на най-сериозното нарушение от Русия на европейското въздушно пространство от началото на войната. Има основания да се смята, че това беше преднамерено, а не случайно нарушение. Войната на Русия се изостря, а не приключва. Трябва да увеличим цената, която трябва да плати Москва, да засилим подкрепата за Украйна и да инвестираме в отбраната на Европа“, пише Кая Каллас в X.

„България изразява пълната си солидарност с нашия съюзник Полша. Повторните нарушения на въздушното пространство на НАТО от страна на Русия представляват заплаха за евроатлантическата сигурност.“

Това написаха от Министерството на външните работи на страницата си в X. „Такива действия ще бъдат посрещнати с решителни мерки за защита на Алианса“, казва още от МВнР.