Полша вдигна изтребители заради
руски удари в Западна Украйна

Извън строя е най-голямата в Европа електрическа подстанция

07 Февр. 2026Обновена
Полша вдигна изтребители заради удар на Русия по западните области на Украйна.

Властите заявиха, че мерките имат превантивен характер. Също така в Полша временно беше преустановена работата на гражданските летища в градовете Жешув и Люблин, които се намират близо до границата.

По-рано днес уебсайтът за проследяване на въздушния трафик "Флайт радар" (FlightRadar24) съобщи, че затварянето на въздушното пространство е вследствие на военната дейност, в която участват самолети на НАТО, опериращи в района. 

Под руски обстрел в нощта срещу 7 февруари попаднаха Хмелницка, Ровненска, Тернополска, Ивано-Франковска, Виницка и Лвовска област.

Основната цел на атаката, съобщи премиерът на Украйна Денис Шмигал, е била енергийната инфраструктура.

Русия е атакувала Украйна през нощта и сутринта с около 40 ракети и над 400 дрона, съобщи президентът Володимир Зеленски.

„Навсякъде, където ситуацията със сигурността позволява, продължават спасителните и възстановителните дейности на местата на руските удари. В тази атака са били използвани над 400 дрона и около 40 ракети от различни типове. Основната цел са били енергийните мрежи, електропроизводството и разпределителните подстанции. Има щети във Волинска, Ивано-Франковска, Лвовска и Ровненска област. В Ровно е повредена многоетажна жилищна сграда. В Ладижин, във Виницка област, дронове са атакували административна сграда на обикновен селскостопански колеж. Имало е удари и в Киевска и Харковска област. В някои региони силите за противовъздушна отбрана продължават да работят“, съобщи президентът на Украйна Володимир Зеленски.

Тази нощ руснаците за първи път нанесоха удар по най-голямата електроподстанция в Европа - Западноукраинската 750 kV в Лвовска област.

Както съобщи енергийният експерт Кирил Игнатиев, тази електроподстанция регулира електроснабдяването за западните региони на Украйна, тоест обединява подаването на електроенергия от Хмелницката и Ровненската АЕЦ и балансирането чрез Буршчинската ТЕЦ и частично Добротворската ТЕЦ.

Подстанцията също така отговаря за приемането на електроенергия при условия на внос и аварийно-диспечерска помощ от ЕС.

Експертът отбеляза, че апокалипсис няма да има, но в следващите 4 дни ще има проблеми. По думите му ситуацията е сложна, но засега не е критична.

„В момента диспечерският център на Укренерго се обърна за аварийно-диспечерска помощ към Полша. Имаме възможност краткосрочно да получаваме до 200 MW помощ от европейските съседи, но това е временна стъпка за балансиране на ситуацията в украинската енергийна система“, добави Игнатиев.

