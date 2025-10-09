Варшава разширява до над 2 млрд. куб. м газовата си мрежа

Полският оператор на преносната система планира да изгради четири нови газопровода с обща дължина 60 километра около Варшава, за да отговори на нарастващото търсене. Инвестиционните разходи надхвърлят 400 милиона злоти (94 милиона евро).

Преносната мрежа, захранваща полската столица и околностите ѝ, се модернизира, за да подпомогне енергийния преход, като използва природен газ за производството на електроенергия и отопление. След тези инвестиции газопреносният капацитет във Варшавската агломерация ще надхвърли 2 млрд. кубически метра годишно.

„Със стабилна газова база, която гарантира непрекъснати доставки по време на пиковете, секторът на възобновяемата енергия може да процъфтява, като значително подобрява качеството на въздуха в столицата и околните общини“, казва Славомир Хинк, председател на борда на Gaz-System.

Компанията оператор вече е получила повечето екологични разрешителни за газопроводите. Провежда множество информационни срещи за жителите по време на фазите на проектиране и строителство, като същевременно активно се консултира с местните власти в общините по трасетата на проекта.

Gaz-System започна и разговори с участниците на пазара на газ, за да оцени техния интерес към разширяване на капацитета за регазификация на терминала за втечнен природен газ (ВПГ) в Гданск , който в момента е в процес на изграждане.