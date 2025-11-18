Двама украинци са взривили жп линията в Полша

Полша е идентифицирала двама души, отговорни за саботаж на железопътната си мрежа, съобщи премиерът Доналд Туск пред депутатите във вторник, добавяйки, че те са украинци, които са сътрудничили на руските разузнавателни служби и са избягали в Беларус.

Ключовата железопътна линия, свързваща Варшава и Люблин, която се използва и за доставки за Украйна, бе взривена в нощта срещу 16-и ноември.

Полският премиер Доналд Туск определи станалото като "безпрецедентен акт на саботаж, насочен към сигурността на полската държава и нейните граждани"

Министърът на полската служба за сигурност, Томаш Шемоняк, заяви, че вероятността инцидентите да са извършени "по нареждане на чужди служби" е "много висока".

Русия отрече участие в атентата. "Самият факт, че украинските граждани отново са замесени в актове на саботаж и тероризъм срещу критична инфраструктура, е забележителен. Нека си спомним "Северен поток“, подчерта говорителят на Кремъл", заяви Дмитрий Песков, говорителят на президента Путин.

