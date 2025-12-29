Медия без
Турция построи 455 000 жилища за пострадалите от земетресенията през 2023 г.

Президентът Ердоган заяви, че това е най-голямата възстановителна мобилизация на века

Днес, 19:15
ЕПА/БГНЕС
Турция предаде днес 455-хилядното жилище в рамките на програма за пострадалите от опустошителните земетресения на 6 февруари 2023 г. в 11 окръга в страната, съобщи президентът Реджеп Тайип Ердоган, като определи това като "значимо постижение, което малко страни биха могли да осъществят", съобщават Анадолската агенция и БТА.

Говорейки по време на церемонията по предаване на жилището в южния окръг Хатай, Ердоган каза, че правителството е надскочило целта си и нарече проекта "най-голямата възстановителна мобилизация на века".

Той каза, че други 105 179 жилища, селски къщи и работни места ще бъдат предадени на оцелелите от земетресенията, включително 55 681 в Хатай, 22 081 в Кахраманмараш, 11 367 в Малатия, 4833 в Адъяман и по-малък брой в Османие, Елязъг, Газиантеп, Шанлъурфа, Диарбекир, Адана, Килис, Кайсери, Тунджели и Бингьол.  

Ердоган каза, че правителството е надскочило целта си за края на годината, като е доставило 455 357 жилища и работни места, и напомни, че земетресенията на 6 февруари 2023 г. отнеха живота на над 53 000 души и засегнаха 14 милиона души в 11 окръга, а икономически загуби надвишават 150 милиарда долара.

Турският президент посочи още, че 200 000 архитекти, инженери и работници в момента работят по 3481 строежа в 174 населени места в засегнатите окръзи. 

Ердоган уточни, че 250 000 жилища са били предадени в Адъяман 40 дни по-рано от предвиденото, а с последните обекти броят на предадените жилища и работни места в Хатай е достигнал 153 755.

"Ние не само построихме къщи, ние напълно подновихме градската инфраструктура и стартирахме създаващи заетост проекти, включително в отбранителната индустрия", изтъкна турският държавен глава. 

