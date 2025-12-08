Медия без
Три труса разлюляха Анталия

Днес, 13:23
Pixabay

Земетресение със сила 4,9 по скалата на Рихтер беше регистрирано днес в област Серик в югозападния турски окръг Анталия, съобщи на сайта си турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД), предаде БТА. 

Земетресението е регистрирано в 13:21 ч. местно време (12:21 българско време), като няма информация за пострадали и разрушения.

Това е третият по-голям трус в окръга след земетресението от 4,3 по скалата на Рихтер, което беше регистрирано тази сутрин в 3:31 ч. местно време, и труса от 3,6 в 12:34 ч. 

 

